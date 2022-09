Les Apple Stores adoptent l’iPhone 14 Pro avec de nouvelles vitrines Dynamic Island et plus encore [Gallery]

La gamme d’iPhone 14 est désormais disponible à l’achat dans les Apple Stores, car les premières précommandes arrivent également aux acheteurs. Parallèlement à ce lancement, les Apple Stores du monde entier adoptent le design de l’iPhone 14 Pro avec de nouvelles fixations de fenêtre Dynamic Island et d’autres mises à jour de conception en magasin.

Le changement visuel en tête d’affiche de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max est la nouvelle découpe Dynamic Island sur l’écran. Au lieu de l’encoche, les modèles d’iPhone 14 Pro comportent deux découpes distinctes : l’une a la forme d’une pilule et l’autre est un poinçon. Ces deux découpes, cependant, sont reliées ensemble dans le logiciel pour créer l’illusion d’une découpe plus grande.

Cette conception est appelée l’îlot dynamique. À l’aide d’un logiciel, il se développe et se contracte pour afficher des informations à partir d’un certain nombre d’applications différentes, allant d’Apple Maps à Apple Music et bien plus encore. La conception s’est avérée légèrement controversée, mais elle devrait s’améliorer avec les futures mises à jour d’iOS 16.

Pour célébrer le lancement de l’iPhone 14 Pro, les Apple Stores adoptent l’île dynamique avec de nouvelles fixations de fenêtre en forme d’île. À l’intérieur de ces luminaires Dynamic Island, Apple a chacun des modèles d’iPhone 14 Pro sur des socles présentant les couleurs et bien sûr le nouveau design d’affichage lui-même.

Images partagé sur Twitter par un ami du site Parker Ortolani montrent les nouvelles vitrines pour l’iPhone 14 Pro ainsi que l’iPhone 14. Vous ne verrez pas encore ces accessoires de fenêtre dans tous les magasins, mais de nombreux grands magasins Apple les ont déjà adoptés.

Dans les Apple Stores du monde entier, Apple a réorganisé son marketing et ses images pour célébrer les nouvelles versions de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’Apple Watch Series 8. Vous verrez des illustrations mur à mur présentant les nouveaux produits, les nouvelles unités de démonstration, et plus encore.

Comme le souligne Michael Steeber sur Twitter, Apple a également entièrement déployé un nouveau luminaire Apple Watch présentant de nouvelles couleurs de bracelet de montre. Vous pouvez voir les nouvelles couleurs de bande et en saisir une directement dans l’inventaire ci-dessous.

Par ailleurs, Apple accélère également le déploiement d’un nouveau design pour les unités de démonstration Apple Watch qui les élève au niveau des yeux à l’aide de supports en acier inoxydable poli. Comme l’a également rapporté Steeber dans sa newsletter Tabletops, cette nouvelle conception de piédestal a été testée dans certains magasins à partir du début de cette année et arrive maintenant dans plus d’endroits parallèlement au lancement de l’Apple Watch Series 8.

Ces nouveaux luminaires de support remplacent la conception en verre de table qu’Apple utilisait pour présenter les conceptions, les couleurs et les finitions de l’Apple Watch.

Avez-vous repéré quelque chose de cool dans votre Apple Store local pour célébrer le lancement de l’iPhone 14 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :