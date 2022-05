Microsoft s’apprête à lancer une gamme de périphériques axés sur l’accessibilité cet automne

En contexte : De nombreux handicaps peuvent rendre l’utilisation d’un ordinateur difficile, voire impossible. Il y a toujours eu une petite industrie spécialisée dans la conception et l’élaboration de moyens pour surmonter ces obstacles, mais ils sont souvent coûteux. Avec une poussée relativement nouvelle pour rendre l’informatique et les jeux plus accessibles, les entreprises ont créé des logiciels et du matériel pour aider ceux qui luttent avec les solutions traditionnelles.

Mardi, Microsoft a annoncé qu’il travaillait sur une gamme d’accessoires adaptatifs pour faciliter l’informatique aux personnes handicapées. Il s’est associé à divers groupes et individus d’accessibilité pour développer des outils conçus pour répondre à des besoins spécifiques.

« Chaque pièce est conçue en partenariat avec la communauté des personnes handicapées pour permettre aux personnes qui peuvent avoir des difficultés à utiliser une souris et un clavier traditionnels de créer leur configuration idéale », a déclaré la société dans un article de blog.

Le premier de la gamme de produits d’accessibilité est la souris adaptative. Cet accessoire possède une unité centrale que les utilisateurs peuvent personnaliser avec des extensions de queue et des supports de pouce conçus par Microsoft. Alternativement, les clients peuvent personnaliser leur souris avec des queues et des supports imprimés en 3D de leur propre conception.

Le second est un ensemble de composants pour remplacer un clavier traditionnel. Il se compose d’un hub central et de divers accessoires, notamment de grands pavés directionnels, des pédales, des joysticks, des boutons, etc. Jusqu’à quatre composants peuvent se connecter au concentrateur sans fil, créant d’innombrables façons pour les utilisateurs de saisir du texte. Ces accessoires ont également des boutons remplaçables permettant aux clients de concevoir leurs propres entrées idéales à l’aide d’une imprimante 3D.

Ce n’est pas la première fois que Microsoft s’adresse à la communauté des personnes handicapées. En 2018, il a lancé le Xbox Adaptive Controller (XAC). Comme les accessoires PC à venir, le XAC est adaptable et personnalisable, utilisant 19 prises jack 3,5 mm à l’arrière du contrôleur pour brancher diverses technologies d’assistance telles que des pédales, des tubes soufflants, des boutons surdimensionnés ou des entrées conçues par l’utilisateur.

Microsoft n’a pas discuté des prix, mais a déclaré que les accessoires commenceraient à être lancés cet automne. Les personnes intéressées peuvent consulter les articles sur le site Web de Microsoft et s’inscrire pour recevoir des notifications lorsque les produits seront disponibles.