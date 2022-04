Coupe Blanka et Sakura à Fortnite : dates et comment participer

Les skins Blanka et Sakura (Street Fighter) de Fortnite ont un écran de chargement exclusif qui peut être obtenu gratuitement si nous participons à leur Coupe et sommes parmi les meilleurs joueurs de notre région. Juste en dessous nous vous indiquons quelles dates, heures et prix ont les deux éditions de la Coupe Blanka et Sakura, de la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite :

Comment obtenir l’écran de chargement gratuit de Blanka et Sakura de Street Fighter à Fortnite

Écran de chargement « Écran supplémentaire » de Fortnite

Pour obtenir gratuitement l’écran de chargement Extra Screen (qui montre Blanka et Sakura de Street Fighter) dans Fortnite, nous devrons participer et occuper des postes élevés dans l’une des deux éditions de la Blanka and Sakura Cup, qui se tiendra les 27 et le 28 avril 2022. La Coupe Blanka et Sakura du 27/04/2022 est exclusive Duos – Zero Construction et Android, tandis que celle du 28/04/2022 est Duos – Battle Royale avec construction et ouverte au reste des plateformes. Dans les deux cas, nous devrons jouer jusqu’à dix matchs dans une période pouvant aller jusqu’à trois heures; L’objectif est d’être dans une position suffisamment élevée dans le classement de notre région (basé sur l’élimination des joueurs ennemis et d’être en bonne position dans les parties jouées) afin de se qualifier pour les prix gratuits.

Quand est la Coupe Blanka et Sakura à Fortnite ?

La Fortnite Blanka and Sakura Cup aura lieu les 27 et 28 avril, à une heure qui change selon notre région du jeu. Pour vérifier le calendrier spécifique en fonction de la région à laquelle nous souhaitons participer, nous devons entrer dans l’onglet « Compétition » du menu Fortnite Battle Royale. La Coupe Blanka et Sakura du 27/04/2022 est exclusive à Android, tandis que la Coupe Blanka et Sakura du 28/04/2022 est ouverte aux joueurs sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch . Nous mettrons à jour cette section avec des horaires spécifiques dès qu’ils seront disponibles.

Comment participer à la Coupe Blanka et Sakura à Fortnite

Pour participer à la Fortnite Blanka et Sakura Cup les 27 et 28 avril 2022, il vous suffit de vous connecter à Fortnite ces jours-ci à l’heure qui correspond à votre région de jeu, et d’avoir au moins le niveau de compte 50. Une fois cela fait, on sélectionne le mode de jeu correspondant, et on joue.

Système de notation Fortnite Blanka et Sakura Cup

Dans les deux éditions de la Blanka et de la Sakura Cup, le même système de notation est utilisé :

Victoire royale : 25 points.

2e : 22 points.

3ème : 20 points.

4ème : 18 points.

5ème : 17 points.

6e : 16 points.

7ème : 15 points.

8e : 14 points.

9e : 13 points.

10e : 12 points.

11e : 11points.

12e : 10 points.

13e : 9 points.

14e : 8 points.

15e : 7 points.

16ème : 6points.

17e : 5points.

18e et 19e : 4 points.

20e et 21e : 3 points.

22ème et 23ème : 2 points.

24 et 25 : 1 points.

Chaque élimination : 1 point.

Prix ​​​​de la coupe Fortnite Blanka et Sakura

Dans les deux éditions de la Blanka et de la Sakura Cup, le même système de prix est utilisé :

Pour se classer parmi les 25 % des meilleurs joueurs de n’importe quelle région : écran de chargement supplémentaire.

Cet événement compétitif est une autre coupe Fortnite qui nous permet de gagner un article gratuit. Dans notre guide complet Fortnite Battle Royale, nous abordons d’autres aspects tels que toutes les missions ou quelle arme est la meilleure.

Sources : Epic Games [1] [2]Fortnite Battle Royale, fait maison