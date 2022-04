E Ink a un nouvel écran couleur avec prise en charge de la saisie au stylet

En bref : Pendant des années, E Ink a essayé de créer de meilleurs écrans électrophorétiques couleur (e-paper) qui s’appuient sur la lumière ambiante plutôt que sur un rétroéclairage pour produire une image. Maintenant, il se rapproche de ce rêve avec un nouvel écran qui peut se mettre à jour assez rapidement pour la saisie au stylet, il sera donc intéressant de voir si des entreprises comme Amazon et Kobo l’utiliseront dans les futurs lecteurs électroniques.

Cette semaine, E Ink a discrètement lancé son écran ePaper couleur de nouvelle génération, qui constitue une mise à niveau assez importante par rapport aux offres précédentes. De loin, le plus important des changements est l’amélioration des temps de rafraîchissement pour la mise à jour du contenu de l’affichage – quelque chose qui a limité la prolifération des écrans e-paper dans une variété d’appareils où ils pourraient offrir une meilleure autonomie de la batterie et une expérience de visionnage qui est moins éprouvant pour les yeux.

Le nouvel écran E Ink s’appelle Gallery 3 et prend en charge trois modes de couleur. Pour obtenir la meilleure gamme de couleurs, le temps de mise à jour est de 1 500 ms. Il existe également un mode couleur standard qui réduit le temps de mise à jour à 750-1 000 ms, ainsi qu’un mode couleur rapide qui le réduit à 500 ms. Pour référence, l’écran Gallery de première génération avait un mode couleur où il fallait attendre environ dix secondes pour que le contenu de l’écran soit mis à jour.

Fait intéressant, le nouvel écran e-paper y parvient tout en doublant la résolution de 150 pixels par pouce (ppi) à 300 ppi. Le mode couleur prend en charge plus de 50 000 couleurs, ce qui est bien meilleur que les 4 096 obtenus par les écrans Triton d’E Ink trouvés sur des appareils tels que le Boox Nova3 Color et le PocketBook Color. Et le meilleur de tous, il peut être utilisé dans des appareils avec de nouveaux facteurs de forme tels que les pliables et les enroulables.

E Ink indique que son écran Gallery 3 prend également en charge la saisie au stylet avec un temps de mise à jour d’environ 30 ms pour le noir et blanc ainsi que certaines couleurs. À ce jour, la société a vendu plus de 130 millions d’écrans e-paper. Il espère que ce nouvel écran permettra aux entreprises d’utiliser le papier électronique dans davantage d’appareils où les panneaux LCD ou OLED sont généralement utilisés en raison de leurs taux de rafraîchissement élevés et de leur reproduction supérieure des couleurs.