Le temps n’existe peut-être pas, du moins selon la science

C’est l’un des aspects les plus remarquables (et pour beaucoup impensables) de la gravité quantique à boucles, qui fait partie d’une famille de théories de la physique appelée gravité quantique canonique.

Le temps n’existe peut-être pas, du moins selon la théorie de la gravitation quantique en boucle, qui fait partie d’une famille de théories physiques appelées gravitation quantique canonique développée en parallèle avec la quantification en boucle, proposant que le tissu de l’espace-temps se compose d’un réseau de blocs discrets extrêmement petits, ou « boucles ».

L’un des aspects les plus remarquables de la gravitation quantique (et pour beaucoup impensable) est celui relatif à l’inexistence du temps qui semble pourtant laisser la causalité intacte : c’est-à-dire la possibilité qu’une chose puisse en créer une autre. « Ce que la physique nous dit probablement, c’est que la causalité (et non le temps) est la caractéristique fondamentale de notre Univers.» dit-il, dans un article sur La conversation, Sam Baron, professeur agrégé à l’Université catholique australienne et auteur du livre « Hors du temps» Dans lequel, avec ses collègues Kristie Miller et Jonathan Tallant, il discute du sens de l’intemporalité. « La découverte de l’inexistence du temps n’a peut-être pas d’impact direct sur nos vies, mais elle fait entrer la physique dans une nouvelle èreBaron a ajouté.

Commençant par un examen empirique du concept « populaire » de temps, le livre explore les implications du concept d’intemporalité dans notre compréhension de l’action et la mesure dans laquelle nos meilleures physiques et métaphysiques sont compatibles avec une conception d’une réalité intemporelle. « Que veut dire dire que le temps n’existe pas ? C’est compliqué, et ça dépend de ce qu’on entend par exister. Les théories de la physique n’incluent pas les tables, les chaises ou les personnes, mais nous acceptons que les tables, les chaises et les personnes existent. Pourquoi?« .

La raison, souligne Baron, est à rechercher dans le fait que «nous supposons que de telles choses existent à un niveau supérieur à celui décrit par la physique« Ou émerger d’un niveau sous-jacent, composé de particules fondamentales. Le fait est que « nous n’avons aucune idée de comment le temps peut être « fabriqué à partir de quelque chose » de plus fondamental. Donc, à moins que nous ne puissions fournir une bonne explication de la façon dont le temps émerge, il n’est pas clair que nous puissions simplement supposer que le temps existe. Temps – a conclu l’expert – il peut n’exister à aucun niveau« .