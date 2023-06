Champignons hallucinogènes et surf, les nouveaux jours des crypto gourous qui ont brûlé des milliards de dollars

Su Zhu et Kyle Davies ont fondé Three Arrows en 2012, un hedge fund dédié aux crypto-monnaies. Dix ans plus tard, ils ont dû le liquider, avec 3,5 milliards de dollars à rembourser aux investisseurs. Pour les deux, cependant, tout cela ne semble pas être un gros problème à résoudre.

Le « supercycle » est terminé. Su Zhu avait ainsi baptisé le processus économique qui devait faire gonfler le marché des crypto-monnaies et devenir une nouvelle référence pour l’ordre économique mondial. Selon les prévisions de Zhu, le « supercycle » devait apporter une Bitcoin pour atteindre la valeur d’un million de dollars. Tout s’est arrêté bien plus tôt, lorsque le quota de 60 000 dollars par Bitcoin a été atteint. Et avec le superclimat des crypto-monnaies, de nombreuses plateformes qui géraient les crypto-monnaies au cours des années les plus prolifiques ont également pris fin. des fonds de milliers des épargnants, à commencer par FTX, la société dirigée par Sam Bankman-Fried.

L’un d’eux s’appelait Three Arrows, un fonds spéculatif de crypto-monnaie basé à Singapour. Il a été fondé en 2012 par Su Zhu avec Kyle Davies. Les deux s’étaient rencontrés aux États-Unis, à l’université de Columbia. Ils ont également partagé de brefs passages au Credit Suisse ensemble. Three Arrows a suivi le chemin de plusieurs autres empires cryptomonnaies. Après avoir passé des années à dicter la loi dans un secteur encore immature, il a craqué face à l’effondrement des crypto-monnaies. Les dernières analyses déclarées par la société parlaient d’un capital d’environ 18 milliards de dollars. En juin 2022, la société a été mise en liquidation. Il a maintenant environ 3,5 milliards de dollars à rembourser aux créanciers. Et dans tout cela, il semble que Su Zhu et Kyle Davies ne soient pas disposés à contribuer.

La nouvelle vie des gourous de la crypto

David Yaffe-Bellany du New York Times a retracé les pas des deux gourous de la crypto entre Barcelone et Singapour. Les deux semblent indifférents au feu qu’ils ont laissé derrière eux lorsque Three Arrows a explosé. Au contraire. Davies se retire d’abord à Bali puis à Barcelone. Ici, il a commencé à peindre et à méditer et explique sa routine comme suit : « Vous mangez des plats de porc très gras, buvez beaucoup d’alcool, allez à la plage et méditez. Vous avez ces expériences magiques. » Non seulement cela, selon le New York Times, il s’adonne aussi parfois à des soirées avec de vieux amis du monde de la crypto, passés à manger des champignons hallucinogènes.

Su Zhu a plutôt choisi un style de vie différent. Mais toujours alternative à la précédente. Il est parti vivre à Singapour, où il habite une résidence achetée alors que ses entreprises étaient encore prospères. Dans son jardin, avec sa femme biologiste, il a créé une permaculture, un système complexe de lacs artificiels et d’habitats où sont également hébergés des canards, des poulets et des libellules.

Les nouveaux projets

Ces derniers mois, cependant, il semble que Su et Kyle se soient lassés de la bonne retraite qu’ils se sont permise. En fait, ils ont déjà présenté un nouveau projet : Open Exchange. Cette fois, les deux travaillent sur un marché dédié aux faillites cryptomonnaies : les utilisateurs peuvent échanger les crédits dont ils disposent envers toutes les entreprises défaillantes du secteur. Y compris les leurs. L’espoir est que tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre, ces crédits seront refondés.

