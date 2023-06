Google abandonne Android TV 13 pour la nouvelle version bêta d’Android TV 14

Google a publié Android 14 Beta 3 pour les appareils Pixel, ainsi qu’un aperçu d’Android 14 pour les téléviseurs. Google a décidé de retirer Android 13 et de lancer à la place la nouvelle version bêta d’Android TV 14.

Jusqu’à présent, Google n’a pas partagé beaucoup d’informations sur les fonctionnalités notables d’Android 14. Le manque de détails sur la prochaine version était évident lors de Google I/O le mois dernier. Cette tendance persiste car la dernière version bêta pour les appareils Android TV et Google TV a été lancée discrètement sans aucune annonce publique.

Comment essayer la version bêta d’Android 14 TV

Pour essayer Android TV 14 Beta, il existe généralement deux méthodes principales. Tout d’abord, vous pouvez télécharger et utiliser un émulateur de l’aperçu via Android Studio. Deuxièmement, Google propose généralement une version spécialement conçue pour être installée sur ses boîtiers ADT-3 (qui sont maintenant retirés). Cependant, cette dernière version n’est pas disponible sur le site Web des développeurs Android pour le moment. Malheureusement, l’installation de l’aperçu Android TV 14 sur un Chromecast n’est pas possible.

Récemment, Google a fourni une mise à jour pour la déclinaison 4K de Chromecast avec Google TV. Cependant, le dongle fonctionne toujours sur Android 12, car aucune mise à jour basée sur Android 13 n’a été introduite. Cette décision semble s’appliquer non seulement au Chromecast mais également à tous les appareils Android TV et Google TV.

Google retire Android 13

Un récent changement de code indique que Google a pris la décision de retirer complètement Android 13 pour les téléviseurs. En conséquence, Android Studio reflétera ce changement en plaçant l’émulateur pour Android 13 dans un menu dont l’utilisation n’est pas recommandée.

Nous retirons T en tant que version dans Android TV. Le déplacement de l’image T vers le menu non recommandé devrait dissuader les développeurs de créer des images T si cela n’est pas nécessaire.

Compte tenu de la sortie rapide de l’aperçu bêta d’Android TV 14, il semble logique que Google passe à la version la plus récente au lieu d’adhérer à un cycle de publication annuel. Un modèle biennal similaire est attendu pour Wear OS, car le prochain Wear OS 4, prévu pour cet automne, devrait passer d’Android 11 à Android 13.

