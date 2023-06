Test en réseau fermé de Tekken 8 : une chance de s’affronter avec 16 personnages jouables

Bandai Namco Entertainment a annoncé le test du réseau fermé Tekken 8, prévu pour la fin du mois. C’est une excellente nouvelle pour les fans de jeux de combat. Le test aura lieu sur PlayStation 5, PC et Xbox Series X/S. Les joueurs peuvent s’inscrire dès aujourd’hui pour participer à la phase initiale du test sur PS5 uniquement, qui se déroulera du 21 juillet au 24 juillet 2023. Les trois plateformes pourront participer à une deuxième série de tests du 28 au 31 juillet.

Détails du test de réseau fermé Tekken 8

Se déroulant quelques années après les événements de son prédécesseur, Tekken 8 reprend l’action pour continuer la franchise extrêmement populaire. Le conflit entre Heihachi et Kazuya Mishima était au centre de Tekken 7. Mais maintenant, c’est le threads de Kazuya, Jin Kazama, qui affronte son père. Ce chapitre présente également le nouveau système Heat du jeu, qui permet aux joueurs de libérer une version plus puissante du personnage de leur choix.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie ferme pour le jeu, qui est en cours de développement pour PS5, PC et Xbox Series X/S. Cependant, Bandai Namco a déjà révélé quelques informations sur le test de réseau restreint. Un total de 16 personnages jouables seront inclus dans le test. Certains noms familiers incluent Kazuya, Jin, King, Jun, Paul, Law, Jack-8, Lars, Xiaoyu, Nina, Leroy, Asuka, Lili, Hwoarang, Bryan et Claudio. La vidéo de test du réseau faisait subtilement allusion à l’inclusion de Claudio en tant que personnage jouable.

Les joueurs auront accès à cinq étapes et à la large liste pour mettre en valeur la diversité du jeu. Le test en réseau fermé suivra un calendrier défini. De 1 h 00 PT le 21 juillet à 12 h 00 PT le 24 juillet, les joueurs PS5 auront un accès anticipé pour participer. Une fenêtre de maintenance aura lieu le 21 juillet de 13 h à 16 h PT.

Les utilisateurs de Steam et Xbox Series X|S pourront accéder au test à partir de 1 h 00 PT le 28 juillet jusqu’à 12 h 00 PT le 31 juillet. Les joueurs Xbox et Steam doivent noter qu’il y aura une fenêtre de maintenance le 29 juillet de 1 h à 4 h PT.

Les utilisateurs de PlayStation 5 sélectionnés pour participer auront l’opportunité exceptionnelle de participer à des sessions ouvertes aux utilisateurs d’autres plateformes. Selon Bandai Namco, le test de réseau fermé est conçu pour évaluer la qualité du réseau. Le studio souhaite également recueillir les commentaires des utilisateurs sur l’environnement de jeu via une enquête en ligne. L’entreprise respecte les commentaires des participants et a l’intention d’apporter des modifications en fonction de ceux-ci.

Comment s’inscrire au test

Les joueurs intéressés peuvent s’inscrire au test en réseau fermé sur le site officiel de Tekken 8. En raison du principe du premier arrivé, premier servi, il n’y a aucune garantie de participation. Il est donc important de garder cela à l’esprit. Les utilisateurs de PlayStation 5 seront informés le 19 juillet. Mais les utilisateurs de Xbox Series X|S et Steam seront informés le 26 juillet. Veuillez noter que tout progrès réalisé lors du test réseau limité ne sera pas répercuté sur la sortie générale du jeu.

Les joueurs peuvent essayer le mode classé tout au long du test, avec un classement maximum de 10. De plus, le studio proposera une correspondance multiplateforme pour améliorer l’expérience multijoueur sur plusieurs plateformes.

Le prochain test en réseau fermé de Tekken 8 promet un regard passionnant et approfondi sur les mécanismes, les personnages et les niveaux du jeu. Désormais que Claudio rejoint en tant que personnage jouable, les fans peuvent trouver encore plus de raisons de se sentir enthousiasmés par cette sortie très attendue. Ne manquez pas l’occasion de vous inscrire à la bêta. Dites-nous également ce que vous pensez du nouveau mode Heat et des autres fonctionnalités.

