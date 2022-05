Activer le retardateur sur les téléphones Xiaomi : Voici comment

Si toutes les personnes présentes doivent être visibles sur la photo, il est logique que le smartphone prenne un retardateur. Avec le logiciel de l’appareil photo de Xiaomi, cependant, le retardateur est un peu caché. C’est pourquoi il peut arriver que vous ne le trouviez pas directement.

Dans cet article, nous vous montrerons comment prendre une photo avec le retardateur avec un téléphone Xiaomi, et nous vous montrerons également une astuce sympa du logiciel de Xiaomi pour vous assurer que le téléphone ne se déclenche pas trop tôt.

Xiaomi : Activer le retardateur

Pour activer le retardateur, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application appareil photo Cliquez sur le menu burger en haut à droite Dans la deuxième ligne, vous pouvez maintenant sélectionner un nombre de secondes, faites ceci Ensuite, vous activez le déclencheur normal de la caméra

Comme vous avez précédemment sélectionné un nombre de secondes, le déclenchement sera retardé de ce temps. Ici, vous avez le choix entre trois, cinq ou dix secondes. L’image suivante vous montre où vous pouvez trouver les boutons correspondants dans le menu :

Comment régler le retardateur sur les téléphones Xiaomi. Source : Kay Nordenbrock

Si vous voulez vous donner plus de temps pour préparer la photo, vous pouvez utiliser une petite astuce.

Xiaomi : retardateur de paume

Cependant, cela ne fonctionne qu’avec la caméra frontale. Une fois que vous l’avez sélectionné, cliquez à nouveau sur le menu burger en haut à droite. Ici, vous activez « Trigger by palm of your hand ». Si vous tenez maintenant votre paume dans l’appareil photo, vous prendrez une photo dès qu’elle disparaîtra de l’image. Ainsi, vous pouvez préparer la photo parfaite en toute tranquillité.

L’obturateur de paume peut également être combiné avec le retardateur. Pour ce faire, il suffit de l’activer comme décrit ci-dessus puis d’appuyer sur la gâchette avec la paume de la main. Si vous tenez maintenant votre paume dans l’appareil photo, le compte à rebours commence. Vous avez donc encore un peu de temps pour les derniers préparatifs.

Nous espérons que nos conseils sur le retardateur vous ont aidé à obtenir la photo parfaite avec votre smartphone Xiaomi. Si vous êtes toujours à la recherche du bon smartphone Xiaomi, nous vous présentons ici tous les téléphones de la série Xiaomi 12 :