AGM H5: Le smartphone robuste avec haut-parleur le plus puissant au monde

AGM Mobile est un fabricant européen de téléphones portables renforcés (durcis) qui travaille sur des smartphones durables depuis 2008. La marque vient de sortir son dernier et meilleur appareil, l’AGM H5, qui est le premier téléphone robuste au monde équipé d’Android 12. Dans cet article voyons ensemble quelles sont les spécifications de ce nouveau téléphone, ses atouts et son prix.

AGM H5: Design

Tout d’abord, cet appareil se doit d’être à l’épreuve d’un traitement sans pitié de votre part, il est donc doté des plusieurs certifications dont l’IP68, IP69K et MIL-STD-810H qui le rendent étanche à l’eau, à la poussière et résistant aux chutes. Afin de compléter cette solidité, le bouclier arrière du téléphone est fabriqué dans une matière similaire au Kevlar qui le rend plus efficace contre les rayures.

En bref, ce téléphone peut résister à presque tout ce que vous pourrez lui faire subir en climat hostile. Il dispose également du haut-parleur le plus puissant au monde sur un smartphone, avec 109 dB.

Ce puissant haut-parleur est entouré d’un éclairage annulaire LED RGB s’adaptant à la musique que vous écoutez. L’appareil dispose en outre d’une solide batterie de 7 000 mAh, de quoi profiter d’une bonne autonomie quand les téléphones traditionnels se cantonnent à des capacités de batteries comprises entre 3000 et 5000 mAh. Elle prend en charge une charge filaire à 15W et une charge sur station d’accueil à 10W.

L’écran est composé d’une dalle LCD de 6,52 pouces avec une résolution de 720p et une caméra selfie à encoche de goutte d’eau.

La touche latérale peut être programmée pour lancer rapidement l’appareil photo, la lampe de poche ou le push to talk (PTT). Le capteur d’empreintes digitales se trouve à l’arrière, juste en dessous du haut-parleur géant. Dernier point sur l’aspect extérieur, ce téléphone possède une prise pour écouteurs 3,5mm.

AGM H5: Intérieur et stockage

L’AGM H5 est équipé du processeur Helio G35 de MediaTek, un SoC de milieu de gamme proposé dans deux configurations de mémoire différentes, 4 Go de ram/64 Go de stockage et 6 Go de ram/128 Go de stockage.

Mais le point fort de ce téléphone est son système d’exploitation à jour. Les téléphones robustes sont généralement livrés avec des versions obsolètes d’Android, mais celui-ci est équipé d’Android 12 dès sa sortie de la boîte.

Entre autres ce téléphone profite de la technologie NFC permettant d’utiliser vos cartes sans contact.

AGM H5: Appareils photo

La configuration de la caméra principale comprend un appareil photo principal de 48 Mpx, qui est un capteur Samsung. Il est associé à une caméra infrarouge de vision nocturne de 20 Mpx et à un objectif macro de 2 Mpx. La caméra selfie est un capteur Sony de 20 Mpx.

AGM H5: Récapitulatif des spécifications

SoC : MediaTek Helio G35

MediaTek Helio G35 Processeur : Octa-core (4 x 2,3 GHz Cortex-A53 et 4 x 1,8 GHz Cortex-A53)

Octa-core (4 x 2,3 GHz Cortex-A53 et 4 x 1,8 GHz Cortex-A53) Processeur graphique : PowerVR GE8320

PowerVR GE8320 Système d’exploitation : Android 12

: Android 12 Réseaux pris en charge : 2G, 3G, 4G LTE, 5G

: 2G, 3G, 4G LTE, 5G Affichage : Écran LCD IPS de 6,52″ avec une résolution de 720 x 1600 pixels ; densité 270 ppi

: Mémoire : RAM : 4 Go, 6 Go Interne : 64 Go, 128 Go Fente pour carte : Non

: Appareils photos : Arrière (Triple) : 48MP (principal) + 20MP (Infrarouge) + 2MP (Macro) Avant : 20MP

: Couleurs : Noir

Noir Capteur d’empreintes digitales : sur la face à l’arrière

sur la face à l’arrière Batterie : 7 000 mAh, charge rapide 15 W

: 7 000 mAh, charge rapide 15 W Prix ​​: 269 $

AGM H5: Où l’acheter et prix

➡️ Le Smartphone tout-terrain AGM H5 est déjà disponible et vous pouvez le commander directement sur le site web officiel d’AGM au tarif de 269 $.

Si vous avez besoin d’un téléphone solide, bien équipé avec un système d’exploitation à jour (rare dans ce secteur), c’est un téléphone que vous pouvez considérer, surtout avec son prix très abordable.