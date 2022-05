Les dauphins peuvent reconnaître leurs amis et leur famille en goûtant leur pipi

Des chercheurs écossais de l’Université de St Andrews ont découvert que les grands dauphins sont capables de reconnaître d’autres individus en goûtant leur urine.

Un spécimen de grand dauphin. Crédit : Andrea Centini

Les dauphins sont capables de reconnaître leurs amis et les membres de leur famille en « goûtant » leur urine, grâce à des cellules gustatives spéciales positionnées sur la langue. La découverte montre que ces mammifères marins ont une représentation complexe dans leur cerveau des autres spécimens, qu’ils sont capables de reconnaître même par leur sifflement distinctif. Chaque dauphin, en effet, émet un signal acoustique exclusif et personnel qui peut être comparé à notre nom sur la carte d’identité.

C’est une équipe de recherche dirigée par des scientifiques de l’Institut écossais d’océanographie de l’Université de St Andrews qui a découvert que les dauphins sont capables d’identifier les autres en goûtant de l’urine. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Vincent M. Janik, directeur de l’unité de recherche sur les mammifères marins de la faculté de biologie de l’université écossaise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences avec des dauphins hébergés dans des installations aux Bermudes et à Hawaï. Plus précisément, ils se sont concentrés sur les grands dauphins (Tursiops truncatus), l’espèce de dauphin par excellence, dont les spécimens sont souvent condamnés à une vie de captivité dans les aquariums et les parcs aquatiques. Le célèbre Flipper de la série télévisée est un grand dauphin.

Pour comprendre si les dauphins étaient vraiment capables de reconnaître les membres de leur groupe grâce à l’exposition à l’urine, les scientifiques ont prélevé des échantillons après un entraînement spécial et les ont présentés à plusieurs spécimens, en observant leur comportement. « Les dauphins exploraient plus longtemps les échantillons d’urine lorsqu’ils provenaient d’animaux connus ou lorsqu’ils étaient présentés avec le sifflement distinctif et unique d’un dauphin, un identifiant acoustique qui fonctionne comme un nom », a déclaré le professeur Janik dans un communiqué de presse. . « Cela montre non seulement qu’ils peuvent distinguer les animaux par le goût, mais aussi qu’ils reconnaissent les animaux à travers leurs sens, suggérant une représentation complexe d’animaux familiers dans leur cerveau », a ajouté l’expert.

Les chercheurs soulignent qu’il existe une différence substantielle entre nos sens et ceux des dauphins. Alors que chez l’homme l’odorat et le goût sont fortement associés – on sait bien que les repas deviennent insipides lorsqu’on a un gros rhume – chez les dauphins l’odorat n’existe pas, puisqu’ils l’ont complètement perdu au cours du fascinant parcours évolutif en tant qu’animal terrestre. à la marine. Cela signifie que lors de l’expérience sur l’urine, ils n’ont utilisé le goût que pour la reconnaissance. Mais chez les dauphins aussi, le sens du goût est très différent du nôtre : « Nous savons encore très peu de choses sur le fonctionnement du sens du goût chez les dauphins. D’autres études ont montré qu’ils ont perdu bon nombre des goûts communs que l’on retrouve chez d’autres mammifères tels que l’acide, le sucré, l’umami ou l’amer. Mais ils ont des cellules sensorielles inhabituelles sur leur langue qui sont probablement impliquées dans cette détection des goûts individuels des autres animaux », a commenté le professeur Janik.

Selon les auteurs de l’étude, identifier des amis grâce à la dégustation d’urine peut être très utile pour les dauphins car le composé reste en suspension dans l’eau plus longtemps et peut aider à identifier « qui est là » sans entendre les sifflets. De plus, ces animaux pourraient voler d’autres informations précieuses telles que l’état reproducteur de la « signature » du pipi. Les détails de la recherche « Cross-modal perception of identity by sound and taste in bottlenose dolphins » ont été publiés dans la revue scientifique ScienceAdvances.