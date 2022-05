Découverte d’un gène « maître » qui pourrait restaurer l’audition perdue

Des chercheurs américains ont découvert un gène capable de créer les cellules ciliées de l’oreille, indispensables à l’ouïe. Thérapies révolutionnaires possibles.

Identifié un seul gène « maître » capable de programmer les cellules ciliées de l’oreille dans les deux types de cellules qui permettent l’audition : les cellules ciliées de l’oreille externe et les cellules ciliées de l’oreille interne. Il s’agit d’une découverte importante car, grâce à la création de ces cellules, il est potentiellement possible de restaurer une audition irréversiblement perdue, due au vieillissement, à un traumatisme, au bruit ou à un traitement médicamenteux (comme certaines chimiothérapies anticancéreuses). Les cellules auditives, en effet, se développent dans l’embryon et une fois générées ne se multiplient plus ; cela signifie qu’une fois perdus, ils disparaissent pour toujours. Mais grâce aux résultats de cette étude encore préliminaire, il sera peut-être un jour possible de restaurer l’audition chez ceux qui ont développé une surdité.

La découverte du gène maître – appelé TBX2 – capable de reprogrammer les cellules ciliées dans l’oreille a été une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du département d’anesthésiologie de la Northwestern University à Chicago, qui a collaboré étroitement avec des collègues du département de neurologie, de la Hugh Knowles Center for Clinical and Basic Science in Hearing and its Disorders et du Département d’oto-rhino-laryngologie. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Jaime Garcia-Anoveros, professeur à la Feinberg School of Medicine de l’université américaine, ont identifié le gène travaillant sur des modèles murins (souris). Grâce à des expériences spécifiques, ils ont découvert que lorsque ce gène « maître » est activé, les cellules ciliées produites par la cochlée se transforment en cellules ciliées internes, tandis que lorsque le gène est désactivé, les cellules se transforment en cellules ciliées externes.

Les deux types sont essentiels pour permettre l’audition; en fait, ces cellules réagissent en coordination aux ondes sonores provenant du monde qui nous entoure, pour transférer les signaux aux neurones du cortex auditif du cerveau pour les traduire en ce que nous écoutons réellement. « C’est comme un ballet », a déclaré García-Añoveros, co-auteur du studio, dans un communiqué de presse. « Les extérieurs tombent, sautent et soulèvent les intérieurs dans l’oreille. L’oreille est un bel organe. Il n’y a aucun autre organe chez un mammifère dans lequel les cellules sont si précisément positionnées. (Je veux dire, avec une précision micrométrique). Sinon, l’audition ne se produit pas », a ajouté le scientifique.

Les scientifiques soulignent qu’il faut un mélange de gènes pour créer les différentes cellules ciliées responsables de l’audition. Les gènes ATOH1 et GF1 par exemple, « sont nécessaires pour créer une cellule cochléaire à partir d’une cellule non ciliée », puis le gène maître TBX2 est activé ou désactivé pour produire les cellules internes ou externes. L’objectif est également d’engager les cellules de soutien de l’oreille pour les transformer en cellules fonctionnelles de la cochlée. La recherche n’en est qu’à ses balbutiements mais « un obstacle majeur a été surmonté », expliquent les chercheurs, qui grâce à cette découverte pourront non seulement comprendre comment et pourquoi certaines cellules ciliées ont tendance à mourir provoquant la surdité, mais poseront également les fondements de thérapies potentielles capables de restaurer l’audition. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir. Les détails de la recherche « Tbx2 est un régulateur principal de la différenciation des cellules ciliées internes et externes » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.