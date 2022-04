TSMC annonce que les puces 2 nm entreront en production en 2025

En bref : lors de son appel aux résultats du premier trimestre, TSMC a annoncé qu’il poursuivait le développement de nœuds de processus de nouvelle génération. Le géant des semi-conducteurs prévoit de mettre en production ses premiers processus 3 nm plus tard cette année et d’avoir 2 nm prêts à fonctionner d’ici la fin de 2025.

Bruce Lee, analyste chez Goldman Sachs, a posé les première et deuxième questions de l’appel au PDG de TSMC, CC Wei. Sa première question portait sur l’inflation et l’économie dans son ensemble, à laquelle Wei a répondu que TSMC était bien positionnée, en tant que première fonderie mondiale, pour faire face aux fluctuations météorologiques du marché.

Lee a ensuite posé des questions sur la chronologie du nœud 2nm. « Notre développement N2 est sur la bonne voie », a déclaré Wei. « … nous sommes convaincus que N2 maintiendra notre leadership technologique pour soutenir la croissance de la clientèle. Et nous prévoyons toujours la production en 2025. » Il a ajouté que la pré-production commencerait en 2024.

N2 serait le premier processus TSMC à utiliser des transistors GAA (gate all-around) au lieu de FinFET (fin field-effect transistors). Samsung a déjà commencé à utiliser sa version de GAA et Intel devrait implémenter la leur en 2024. Un analyste a interrogé Wei à ce sujet, mais il a évité de répondre.

Les dirigeants de TSMC étaient plus ouverts sur la famille imminente de 3 nm. Au cours du second semestre de cette année, TSMC mettra en production le processus N3. Un an plus tard, ou peut-être plus tôt, il sera prêt à mettre en production le procédé N3E, qui est une version « performances, puissance et rendement améliorés » de N3.

TSMC prévoit que le HPC (calcul haute performance) sera son segment à la croissance la plus rapide cette année. Il a généré 41 % de leurs revenus au dernier trimestre, un peu plus que les smartphones, qui en ont généré 40 %. L’IoT et l’automobile sont en troisième et quatrième position, générant respectivement 8 % et 5 % du chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires total de la fonderie a augmenté de 11,6% en glissement trimestriel pour atteindre 17,6 milliards de dollars, légèrement au-dessus de ses prévisions de février. Il s’attend à ce que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre se situe entre 17,6 et 18,2 milliards de dollars pour l’instant.

Crédit photo : Fritzchens Fritz