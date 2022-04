Utiliser la Samsung Galaxy Tab comme deuxième écran : voici comment

Si vous avez un ordinateur raisonnablement à jour avec Windows 10 ou Windows 11 et un Samsung Galaxy Tab avec Android 11 et One UI 3.0 (ou supérieur), vous pouvez utiliser la tablette comme deuxième moniteur et ainsi créer un bureau beaucoup plus grand surface. Cela fonctionne également sans câble sans aucun problème. Bien que la configuration se fasse rapidement, nous recommandons quelques ajustements afin qu’elle puisse être utilisée confortablement et (en grande partie) sans délai.

Configurer le Samsung Galaxy Tab comme deuxième écran

Vous n’avez pas besoin d’installer de logiciel sur la tablette et votre PC, tout est déjà inclus…

Balayez vers le bas sur votre Galaxy Tab pour ouvrir un accès rapide. Sélectionnez l’option « Second Screen » et optez pour le mode de connexion « Draw/Play » pour des réactions rapides. Appuyez sur la combinaison de touches Touche Windows + K sur votre ordinateur et soyez patient lors de la recherche d’appareils appropriés. Sélectionnez ensuite votre Galaxy Tab dans la liste. Cliquez sur « Connecter » et vous verrez l’image miroir de votre bureau sur la tablette.

Sélectionnez « Deuxième écran » pour démarrer la fonctionnalité. (Capture d’écran)

Important : le PC et la Galaxy Tab doivent se trouver sur le même réseau WLAN, c’est-à-dire être connectés au même routeur et à Internet. Sinon, il n’est pas facile de réunir les deux appareils.

Dupliquer ou étendre l’écran

L’extension de votre écran est particulièrement recommandée si vous souhaitez travailler de manière productive. Ensuite, la surface du bureau est doublée, pour ainsi dire. Cependant, lors de la duplication ou de la mise en miroir, la Galaxy Tab affiche le même contenu que votre ordinateur.

Dupliquer ou étendre – le choix vous appartient. (Capture d’écran)

Le réglage correct est effectué comme suit :

Appuyez sur la combinaison de touches Touche Windows + P sur le PC.

Cliquez sur Développer ou Dupliquer selon vos besoins.

Si vous souhaitez uniquement voir le contenu sur la tablette, sélectionnez l’option « Second screen only ».

Astuce : Alternativement, vous pouvez également accéder à ce paramètre via la touche Windows + K et « Changer le mode de projection ».

Quelle Galaxy Tab convient comme deuxième écran ?

Toutes les variantes de Galaxy Tab ne conviennent pas à une utilisation comme deuxième écran. Selon Samsung, vous avez besoin d’un modèle Galaxy Tab S avec Android 11 et OneUI version 3 (ou supérieure). Toutes les tablettes à partir de la Galaxy Tab S6 sont donc compatibles. Il en va de même pour le Galaxy Tab S7 et le Galaxy Tab S8.

Nous avons testé la fonction avec la Galaxy Tab S7. (Photo : Samsung)

L’ordinateur doit avoir Windows 10 ou une version supérieure de Windows 11 et prendre en charge la fonction « Affichage sans fil » (Miracast). Ce sont généralement tous des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables des quatre ou cinq dernières années. Mais ici aussi, une chose est claire : plus l’ordinateur est récent, mieux c’est. Parce que les systèmes actuels prennent en charge les connexions WLAN rapides, par exemple.

Plus de paramètres pour de meilleures performances

Lorsque vous démarrez l’affichage étendu pour la première fois, vous devriez remarquer les performances éventuellement insatisfaisantes. La réaction retardée du pointeur de la souris illustre notamment la latence non négligeable.

Utilisez ces conseils pour augmenter la vitesse :

Une fois connecté à votre PC, appuyez sur la touche Windows + K et décochez « Activer la souris, le clavier, le toucher et la saisie au stylet sur cet appareil » pour réduire la latence.

Vérifiez que le PC et la tablette sont connectés au même réseau, de préférence sur le réseau WiFi 5 GHz.

Sous « Second Screen » sur la tablette (swipe vers le bas -> sélection rapide) changez le mode de connexion en « Draw/Play » et testez le mode « Vidéo » si nécessaire pour savoir lequel correspond le mieux à votre configuration.

Sur l’ordinateur sous Paramètres -> Système -> Affichage pour le deuxième écran (tablette), réduisez la résolution de l’image à 1280 x 720 pixels, par exemple.

Ici, vous désactivez la fonctionnalité de l’écran tactile. Cela améliore la latence. (Capture d’écran) Expérimentez avec ce qui vous convient le mieux. (Capture d’écran)

De manière générale, on peut dire : utilisez plutôt la tablette comme deuxième écran pour les applications qui ne nécessitent pas de réactions rapides. Les programmes de messagerie, Spotify, les onglets du navigateur et les applications Office, par exemple, se sont avérés adaptés. Moins, cependant, de jeux ou de surfaces de contrôle pour les outils de montage d’images et de vidéos.