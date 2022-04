DuckDuckGo bloque les sites Web de piratage des résultats de recherche

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le moteur de recherche axé sur la confidentialité DuckDuckGo a supprimé plusieurs sites Web pirates majeurs, tels que The Pirate Bay, 1337x et YTS, de ses résultats de recherche. Cette décision inclut également les services d’extraction de YouTube, qui sont considérés comme une zone grise en termes de légalité.

DuckDuckGo est l’un des moteurs de recherche les plus populaires axés sur la confidentialité et une alternative renommée à Google, avide de données. Contrairement à d’autres plates-formes de recherche, le site ne conserve pas de journal d’informations sensibles sur les utilisateurs et ne partage pas ses tendances de recherche avec les annonceurs.

Le site a fait un autre mouvement qui se différencie de Google la semaine dernière : des résultats de recherche sans piratage. Vendredi, Torrentfreak a découvert que le site avait désindexé plusieurs sites Web pirates populaires, les supprimant ainsi des résultats de recherche.

Les sites Web de piratage disent adieu aux résultats de recherche de DuckDuckGo https://t.co/daBvoUlvht pic.twitter.com/SbvSBRa78z – yugatech.ph (@yugatech) 16 avril 2022

DuckDuckGo a entièrement supprimé tous les domaines de ces sites de sa base de données, les résultats de recherche étant vides ou n’affichant qu’un seul résultat. Cette répression comprend plusieurs types de sites pirates, notamment des index torrent, des portails de diffusion de films et des blogs proposant des téléchargements de jeux vidéo piratés. Cependant, de nombreux sites Web de piratage moins populaires restent visibles.

Le changement supprime la vulnérabilité potentielle de DuckDuckGo aux problèmes de droits d’auteur, bien qu’il n’héberge aucun contenu protégé par des droits d’auteur. Google dispose d’un système automatisé qui élimine les éventuelles entrées enfreignant le DMCA, mais cela n’a pas fait grand-chose pour dissuader les résultats de recherche des sites Web de piratage les plus populaires. Ils ont également rétrogradé des sites Web de piratage dans certaines régions, comme le Royaume-Uni.

Étonnamment, la suppression inclut la page d’accueil de youtube-dl, un téléchargeur open source basé sur Python pour YouTube et d’autres vidéos en ligne. Malgré les contestations de la RIAA, l’Electronic Frontier Foundation a défendu la légalité de youtube-dl, affirmant que l’outil est crucial à des fins d’archivage et de documentation.

DuckDuckGo n’a pas encore répondu aux questions des journalistes sur l’omission. La société est récemment entrée dans la guerre des navigateurs avec le lancement de son navigateur de bureau axé sur la confidentialité pour Windows et Mac, à la suite de son populaire navigateur gratuit pour Android.

Crédit image : Dawit