Le GPU de bureau Intel Arc A770 fait ses débuts dans la base de données Geekbench

Tourné vers l’avenir : Intel a enfin commencé à sortir ses GPU Arc mobiles et est sur le point de sortir ses premiers GPU Arc de bureau plus tard cet été. Quelque part près du sommet de la pile se trouvera l’Arc A770, une pièce entièrement équipée avec 512 EU, une horloge boost de 2 à 2,5 GHz et 16 Go de mémoire.

Intel a d’abord annoncé le matériel phare Arc sous le nom de GPU ACM-G10, puis l’a lancé sur papier sous le nom d’A770M pour mobile. Des ordinateurs portables équipés de l’A770M devraient apparaître sur les tablettes dans les mois à venir. Son équivalent de bureau non annoncé a maintenant été trouvé dans la base de données Geekbench OpenCL.

Ce n’est pas une fuite révolutionnaire car le matériel lui-même a été divulgué tant de fois, y compris une fois auparavant dans la base de données Geekbench. C’est cependant la première fois qu’il s’appelle officiellement Intel Arc A770 Graphics pour lui donner son nom complet.

C’est aussi un autre point sur la carte de la vitesse d’horloge : 2,4 GHz. À la fin de l’année dernière, nous avons parlé de rumeurs de 2,5 GHz, puis, en février, nous avons vu 2,4 GHz pour la première fois. Intel lui-même a tease 2,25 GHz le mois dernier, mais faisait peut-être référence à un modèle différent.

Et, le point critique : en s’alignant sur les fuites passées, l’A770 a obtenu un score OpenCL de 85 585 points. Un peu plus que le RX 6600 XT, à peu près le même que le RTX 2060 Super et le RTX 2070, et un peu moins que le RTX 3060. En d’autres termes, complètement milieu de gamme.

Mais ce n’est pas toute l’histoire. Geekbench décompose le score OpenCL en ses catégories de composants, dont il y en a 11. Certaines architectures sont meilleures dans certaines classes que dans d’autres. Par exemple, le 6600 XT est environ 35 % plus rapide que le 3060 dans le test de flou gaussien, bien qu’il soit plus lent dans huit catégories et qu’il ait un score global moins bon.

Bien que le 3060 surpasse l’A770 dans plus de la moitié des catégories, l’A770 prend une avance significative dans les tests de physique des particules et de flou gaussien. Il perd par les plus grandes marges dans les tests de Sobel, d’égalisation d’histogramme, de détection d’horizon et de Canny, qui sont tous basés sur la vision par ordinateur.

À partir de là, vous pouvez voir un peu une tendance : l’A770 fait mal dans les tests sensibles à la mémoire mais est par ailleurs puissant en termes de calcul.

Compte tenu des spécifications sur papier de l’A770M, c’est un résultat surprenant que l’A770 partage vraisemblablement : 16 Go de GDDR6 cadencés à 17,5 Gbit/s et connectés via un bus 256 bits. Ce n’est pas un mauvais sous-système de mémoire, donc c’est peut-être une bizarrerie d’OpenCL, ou peut-être que l’architecture Alchemist a un goulot d’étranglement de mémoire.

De manière réaliste, il n’y aurait pas de ramifications importantes si c’était le cas. Au pire, cela pourrait rendre l’architecture plus adaptée aux résolutions inférieures qu’aux résolutions supérieures et réduire sa longévité. Néanmoins, il est intéressant de voir ce qui différencie l’architecture d’Alchemist d’Ampere et de Navi.

En termes de performances de jeu, les scores OpenCL ne suggèrent pas grand-chose. Comme indiqué ci-dessus, le 6600 XT a plus de 10 000 points de retard sur le 3060, mais dans notre examen, nous avons constaté qu’il était plus rapide dans la plupart des jeux à 1080p et 1440p. Les fuites de repères avant que nous connaissions son nom plaçaient l’A770 devant le 3060 et dans le domaine du 3070 Ti.