Pourquoi le tyrannosaure avait-il des « bras courts »

Le paléontologue de l’Université de Californie, Kevin Padian, a proposé une nouvelle théorie fascinante expliquant pourquoi le tyrannosaure avait des « bras courts »

Le tyrannosaure (Tyrannosaurus rex) avait des bras si petits pour empêcher ses proches de les blesser ou même de les amputer pendant la frénésie alimentaire du groupe, tandis que plusieurs spécimens bondissaient simultanément sur la carcasse d’une proie abattue. En pratique, ils auraient évolué ainsi qu’une mesure de sécurité, puisqu’ils n’avaient pas de fonction prédatrice ; tout le potentiel d’attaque du gigantesque dinosaure – pouvant atteindre plus de 12 mètres de long et pesant plus de 7 tonnes – était concentré dans l’énorme crâne de 1,5 mètre, avec mâchoire et mâchoire parsemées de dents mortelles pouvant atteindre 30 centimètres de long.

Professeur Kevin Padian, biologiste à l’Université de Californie à Berkeley et conservateur du Musée de paléontologie de l’Université (UCMP). Pourquoi ces animaux et d’autres dinosaures théropodes prédateurs – tels que les abélisauridés – avaient des armes aussi incroyablement petites est l’une des questions les plus obsédantes des scientifiques, qui ont avancé de multiples théories. Selon l’étude « Preuve que les bras du Tyrannosaurus rex n’étaient pas sans fonction mais adaptés pour des coups vicieux » menée par des chercheurs de l’Université d’Hawaï, par exemple, le colossal T. rex a utilisé ses petits bras pour écarter ses proies après les avoir attrapées avec le bouche puissante, effectuant une séquence mortelle de fentes grâce à des griffes de 10 centimètres de long. Le paléontologue Henry Fairfield Osborn, l’érudit qui a décrit et nommé le prédateur préhistorique colossal, a plutôt émis l’hypothèse que ces membres incroyablement courts pourraient être utilisés pour l’accouplement, une sorte de crochet pour maintenir la femelle en place, comme cela se produit avec certaines nageoires modifiées observées chez les requins. et rayons.

Selon Padian, cependant, les analyses des archives fossiles suggèrent que les bras du T. Rex étaient trop faibles pour jouer un rôle fonctionnel de quelque nature que ce soit. « Toutes les idées qui ont été avancées à ce sujet n’ont pas été testées ou sont impossibles car elles ne peuvent pas fonctionner », a déclaré l’auteur de l’étude dans un communiqué de presse. « Et aucune des hypothèses n’explique pourquoi les bras deviendraient plus petits – le mieux qu’ils puissent faire est d’expliquer pourquoi ils garderaient la taille petite. Et de toute façon, toutes les fonctions proposées auraient été bien plus efficaces si les bras n’avaient pas été plus courts », ajoute l’expert. Étant donné que des restes de tyrannosaures jeunes et adultes ont été retrouvés ensemble dans plusieurs gisements de fossiles, on émet l’hypothèse que ces animaux pourraient vivre en petits troupeaux et qu’ils pourraient chasser en groupe. « Et si plusieurs tyrannosaures adultes convergeaient vers une carcasse ? Vous avez un tas de crânes énormes, avec des mâchoires et des dents incroyablement puissantes, déchirant et mâchant de la chair et des os juste à côté de vous. Et si votre ami là-bas pense que vous vous rapprochez un peu trop ? Ils pourraient vous avertir en vous coupant le bras », a expliqué l’expert. Après tout, les blessures infligées par ces dents peuvent être très graves, impliquant amputation, nécrose et infection, jusqu’à la mort.

Cependant, celle de Padian n’est qu’une des nombreuses hypothèses avancées à cet égard, bien qu’elle soit l’une des plus fascinantes puisqu’elle implique l’écologie et le comportement du majestueux prédateur préhistorique. Cependant, il reste la possibilité réelle que nous ne découvrions jamais la véritable raison pour laquelle le T. rex et autres possédaient des armes aussi légères ; Les scientifiques, après tout, ne peuvent avancer des théories que sur la base de fossiles d’os datant de plus de 66 millions d’années. Les détails de la nouvelle recherche « Pourquoi les membres antérieurs des tyrannosauridés étaient si courts : une hypothèse intégrative » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Acta Paleontologica.