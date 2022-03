Google, Microsoft, Apple et Mozilla amélioreront la navigation ensemble

Il arrive de temps en temps des singularités qui nous surprennent. Dans ce cas, un effort conjoint de Google, Microsoft, Apple et la Fondation Mozilla a vu le jour. Pour améliorer l’interopérabilité des navigateurs et garantir que Chrome, Edge, Safari et Firefox offrent la même expérience Web fiable et cohérente.

Une alliance pour améliorer la navigation

Un article sur web.dev détaille comment les quatre sociétés, ainsi que d’autres contributeurs, travailleront ensemble. L’objectif étant une référence d’interopérabilité pour les navigateurs modernes appelée Interop 2022. Le but ultime est donc de réduire le « points douloureux » pour les développeurs. Aidez-les à se concentrer sur la construction de leurs expériences Web. Au lieu de contourner diverses incohérences dans les navigateurs.

Interop 2022 est une référence qui se concentre sur 15 domaines différents des navigateurs modernes. Celles-ci sont souvent problématiques pour les développeurs Web en raison des différences entre les plates-formes. Google, Microsoft, Apple, Mozilla, Bocoup et Igalia ont convenu de veiller à ce que les navigateurs se comportent de la même manière dans ces domaines. Parmi eux se trouvent les couches en cascade :

espaces colorimétriques

Fonctions de couleur CSS

Unités de fenêtre

déplacement

Le formulaire contrôle

Certains des points focaux découlent de Compat 2021, un autre effort conjoint annoncé par Google fin 2021 pour améliorer la compatibilité entre les navigateurs populaires.

Les développeurs et les utilisateurs peuvent suivre la progression de Chrome, Edge, Safari et Firefox dans les 15 domaines du tableau de bord Interop 2022. En outre, la page affiche les scores des versions stables et expérimentales de chaque navigateur (Chrome et Edge Dev, Firefox Nightly et Safari Aperçu technique). Expliquer comment les scores de référence sont calculés.

Interop 2022 est un projet pluriannuel visant à garantir que tous les navigateurs puissent offrir la même expérience aux développeurs et aux utilisateurs. C’est un changement bienvenu dans un monde où Google Chrome domine le marché des navigateurs. De leur côté, les alternatives sont à la traîne en raison de nombreux problèmes de compatibilité.

Selon les dernières données de Statcounter, Google Chrome détient une part énorme de 64,92 % du marché des navigateurs de bureau. Peut-être qu’Interop 2022 aidera d’autres joueurs à améliorer leurs produits et à rattraper Google.