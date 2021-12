Oppo présente une technologie de caméra rétractable pour téléphones

Le géant chinois des smartphones Oppo a montré un téléphone avec un appareil photo rétractable dans la dernière vidéo publiée sur son Twitter avec la légende : « La plupart des pop-ups sont ennuyeux… »

La vidéo partagée sur le compte Twitter officiel d’Oppo commence par une personne ouvrant l’application appareil photo, ce qui entraîne une caméra rétractable se déplaçant vers l’axe Z sur le téléphone. De plus, le prototype de l’appareil photo du téléphone est également recouvert de gouttes d’eau, ce qui suggère que même s’il comporte des pièces mobiles, cette technologie est étanche. À la fin, le téléphone tombe et l’appareil photo se rétracte, indiquant la technologie utilisée dans les précédents téléphones à caméra selfie contextuelle.

L’OEM chinois a rayonné avec des prototypes au cours des dernières années, travaillant sur de superbes conceptions innovantes, y compris la technologie de caméra enroulable (qui est finalement devenue obsolète), la caméra selfie contextuelle, les capteurs d’empreintes digitales intégrés, les caméras sous-écran, la diapositive -out, et des écrans pop-up, ainsi que d’autres produits expérimentaux et fonctionnels qui pourraient sembler fous pour d’autres rivaux industriels.

Oppo n’a encore revendiqué aucun avantage de cette technologie. Cependant, le mouvement de l’axe Z de la caméra pourrait avoir des implications sur la qualité de l’image. La technologie imite un appareil photo reflex numérique doté d’un objectif rétractable. Le court clip montre un aperçu de 50 mm et f/2,4 écrit près de l’objectif, ce qui suggère un téléobjectif meilleur et beaucoup plus grand que ceux actuellement disponibles sur le marché.

La vidéo a été publiée comme teaser pour la prochaine édition Événement Inno Day, où la société dévoile différents prototypes intéressants et concepts expérimentaux. Événement Inno Day aura lieu les 14 et 15 décembre de cette année.