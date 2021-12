La mise à jour d’Assassin’s Creed Valhalla améliore les performances, mais tout le jeu doit être réinstallé

En bref : jouez-vous toujours à travers le monstre qu’est Assassin’s Creed Valhalla ? Il y a de bonnes nouvelles du développeur Ubisoft : une mise à jour est en cours pour améliorer les performances du jeu et le préparer pour les futurs DLC et extensions. La mauvaise nouvelle est que vous devrez réinstaller l’intégralité du jeu, les 77 Go de celui-ci.

Ubisoft écrit que la prochaine mise à jour 1.4.1 d’Assassin’s Creed Valhalla apportera une série d’optimisations au jeu qui « fournira des écrans de chargement plus rapides, un streaming de données mondial amélioré et des performances globales d’exécution ». Il préparera également AC Valhalla pour toutes les « futures mises à jour de contenu et de jeu ».

Bien que cela semble excitant pour les fans de la saga Viking, cela a un coût. La mise à jour nécessitera la réinstallation de l’intégralité du jeu de base. Mais Ubisoft note comment la « restructuration des données » signifie qu’au lieu d’ajouter 34 Go à la taille totale du jeu, les propriétaires réduiront plutôt la taille d’installation actuelle d’un gigaoctet à 77 Go – le téléchargement réel lui-même est de 78 Go.

Heureusement, seul le jeu de base devra être réinstallé, pas les packs DLC Wrath of the Druids ou Siege of Paris, qui sont tous deux énormes.

Découvrez nos meilleurs jeux PC (vous devriez jouer), qui comprend Assassin’s Creed Valhalla

De nombreux nouveaux contenus arriveront dans Assassin’s Creed Valhalla l’année prochaine, y compris ce qui serait une énorme extension « de style God of War », peut-être appelée Dawn of Ragnarök, qui offre 40 heures supplémentaires à la campagne solo.

Intel répertorie toujours Valhalla comme l’un des jeux qui rencontrent des problèmes de DRM lors de l’exécution sur des PC Alder Lake, bien que cet écrivain l’ait joué sans problème sur un système Core i7-12700K sans utiliser la solution de contournement depuis le week-end.