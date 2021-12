Parce qu’après avoir bu du café tu ressens le besoin d’aller aux toilettes

La consommation de café augmente la motilité intestinale mais la cause de cet effet ne serait pas la caféine, puisque la même action se produit également chez ceux qui prennent du décaféiné.

Pour beaucoup, c’est presque comme ouvrir les stores ou prendre une douche le matin : boire du café, qu’il soit expresso ou américain, fait partie d’un rituel essentiel au réveil, en raison de la dose d’énergie qui en découle. Pour beaucoup, cependant, le tazzulella ‘et café c’est aussi une stratégie rapide et pratiquement infaillible pour déclencher l’envie d’aller aux toilettes.

L’effet du café sur l’intestin

À ce sujet, plusieurs études ont suggéré que le café affecte le tractus gastro-intestinal, stimulant le péristaltisme ou la motilité intestinale, bien que les chercheurs n’aient pas encore pleinement compris comment cela se produit. Cependant, selon certaines recherches, la caféine n’est pas responsable de cet effet, comme l’indique un article publié dans Essai clinique en 1998, lorsqu’il a été découvert que le café décaféiné avait également un effet stimulant similaire, contrairement à une tasse d’eau chaude.

Le café est une boisson complexe, contenant plus de 1 000 composés, dont beaucoup ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. « Et déterminer comment ils affectent l’intestin est difficile – explique al New York Times Dr Robert Martindale, professeur de chirurgie et directeur médical à l’Oregon Health and Science University, aux États-Unis -. Une chose que nous savons, c’est que le café n’a pas le même effet sur tout le monde« .

Une étude publiée en 1990 dans la revue Intestin, en effet, a montré que le café influence les habitudes intestinales chez 29% des personnes, en particulier les femmes (63%). Cependant, selon Martindale, le pourcentage de personnes qui ont une réponse intestinale après avoir bu du café pourrait être beaucoup plus élevé, atteignant 60 % et sans différence entre les hommes et les femmes. « Nous savons également qu’une réponse instinctive au café peut se produire rapidement » précise l’expert qui, en référence à cette même étude, a indiqué les résultats d’une enquête complémentaire menée chez certains volontaires qui ont accepté d’insérer une sonde intestinale pour la détection de la pression dans le côlon, afin de mesurer les contractions musculaires intestinales avant et après boire une tasse de café.

« Parmi ceux qui ont affirmé que le café stimulait généralement la motilité intestinale, la sonde a montré une augmentation significative de la pression artérielle dans les quatre minutes suivant la consommation de café, tandis que les soi-disant non-répondeurs n’avaient aucun changement dans l’activité du côlon.« .

En revanche, le fait que boire une tasse de café puisse stimuler l’activité intestinale en quelques minutes signifie que « il stimule probablement l’axe intestin-cerveau« A ajouté Martindale. Autrement dit, l’arrivée du café dans l’estomac envoie un message au cerveau, qui alors « stimule le côlon à dire : « Eh bien, nous ferions mieux de nous vider, parce que quelque chose arrive »», explique l’expert. Le café lui-même se déplacerait beaucoup plus lentement dans les intestins, prenant probablement au moins une heure pour passer de l’estomac au côlon en passant par l’intestin grêle.

Le réflexe gastro-colique qui vous fait courir aux toilettes

Cette communication entre l’estomac, le cerveau et le côlon, appelée réflexe gastro-colique, est connue comme une réponse normale à la nourriture. « Mais le café semble avoir un effet démesuré» indique Martindale qui, citant une autre étude publiée en 1998 qui montrait qu’à la suite de la consommation de 240 ml de café, des contractions similaires à celles induites par un repas d’environ 1 000 calories étaient détectées. Les chercheurs ont également émis l’hypothèse que les messages intestinaux après le café sont probablement causés par une ou plusieurs des nombreuses substances contenues dans la boisson, éventuellement médiées par certaines de nos propres hormones qui jouent un rôle important dans le processus digestif, comme la gastrine ou la cholécystokinine. , qui peut augmenter après avoir bu du café ».

Bien que le mécanisme exact ne soit pas encore entièrement compris, l’effet du café sur l’intestin peut s’avérer particulièrement bénéfique dans certains cas, y compris ceux des personnes se remettant de certains types de chirurgie. « Une altération de la fonction intestinale est courante après des chirurgies abdominales, par exemple, ce qui peut entraîner des ballonnements, des douleurs et une incapacité à émettre des gaz ou à tolérer la nourriture« . Notamment, une analyse de 2020 a combiné les résultats de sept essais cliniques et a révélé que la consommation de café permettait aux patients ayant subi une chirurgie colorectale ou gynécologique d’accélérer la récupération postopératoire de la fonction gastro-intestinale.

« Quelques gorgées de café peuvent aider, cela ne prend pas beaucoupContinue Martindale, qui offre régulièrement à ses patients une tasse de café le matin suivant la chirurgie. L’expert suggère que les personnes souffrant de constipation consomment également du café, ainsi que d’autres changements alimentaires, bien qu’il ne soit pas rare que les patients qui abandonnent le café pour une raison ou une autre leur disent « Docteur, ils ne peuvent pas aller aux toilettes sans café« .

Sonya Angelone, diététicienne et porte-parole de l’Académie de nutrition et de diététique, a mis en garde contre le fait de trop dépendre du café pour rester régulier. Si quelqu’un est constipé, « ce n’est pas parce qu’il manque de café« Déclare Angelone qui recommande de manger plus de fruits et légumes, car ils sont riches en fibres, ainsi que d’augmenter l’apport hydrique et l’activité physique pour faire face à la constipation. « Ce que j’observe dans de nombreux cas, c’est que les gens ne commencent pas la journée en consommant la bonne quantité de fibres« .