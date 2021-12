Carte mère Intel Z690 VRM, résumé d’entrée de gamme

Aujourd’hui, nous examinons les performances thermiques VRM de neuf cartes mères Intel Z690 dont le prix se situe entre 220 $ et 300 $. Cette gamme de prix peut être considérée comme « d’entrée de gamme » pour le Z690, ce qui peut être un peu un problème pour les processeurs plus abordables de la nouvelle série Alder Lake d’Intel comme le Core i5-12600K, mais pour l’instant, ce sont vos options jusqu’à ce que le H670 soit pris en charge. et les cartes B660 arrivent l’année prochaine.

Donc, si vous voulez vraiment vous assurer que la carte mère Z690 que vous achetez n’est pas une poubelle chaude – comme nous l’avons constaté avec les cartes mères Z590 de la génération précédente, oui c’est arrivé – voici nos tests VRM. Sur cette note, il n’y a pas de cartes mères Asrock présentées dans cette rafle et ce n’est pas parce que nous ignorons Asrock, mais plutôt parce que nous sommes toujours mis sur liste noire par la société pour des rapports précis et honnêtes sur les performances de leurs produits.

Normalement, nous achèterions simplement leurs planches, et nous le ferons, mais pour une raison quelconque, leurs modèles d’entrée de gamme n’ont pas encore été mis en vente. Nous avons pré-commandé les contrevenants habituels tels que le Phantom Gaming, mais ils ne devraient pas arriver avant la mi-décembre.

Quant au reste des cartes, toutes ont été fournies par les constructeurs à l’exception de l’Asus Prime Z690-P D4, qu’Asus a refusé de tester. Il semblait qu’Asus HQ n’avait pas beaucoup confiance en ce produit, nous l’avons donc acheté également et heureusement, nous avons pu le faire à temps pour ce test.

Nous passerons rapidement en revue les caractéristiques des planches regroupées par fabricant puis sur les tests…

Cartes mères Asus Z690

Ce sont les trois offres Asus qui se vendent à 300 $ ou moins. Malheureusement, le Prime Z690-A n’a pas de variante DDR4, donc cette carte n’a aucun sens, mais nous la couvrirons quand même car à un moment donné, la mémoire DDR5 deviendra disponible, et elle sera disponible à un prix raisonnable.

L’offre d’entrée de gamme Prime Z690-P D4 est disponible en versions DDR4 ou DDR5 et les deux utilisent 14 étages de puissance Vishay SiC654 50A pour le vcore. C’est l’un des VRM les plus faibles que vous trouverez sur une carte mère ATX Z690. Cela dit, il est toujours capable, il sera donc intéressant de voir comment il aborde le 12900K.

Le TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 est considérablement amélioré à cet égard car il utilise 14 étages de puissance Vishay SiC659 80A, donc à première vue, c’est une capacité de gestion du courant 60 % supérieure. Il existe également une version DDR5 de cette carte et elle utilise le même VRM.

Ensuite, nous avons le Prime Z690-A légèrement plus cher qui est un modèle uniquement DDR5 et il utilise les étages de puissance SiC643 60A légèrement plus faibles de Vishay, mais il y en a seize au total. Ainsi, les modèles Asus les plus chers ont fière allure et le modèle d’entrée de gamme devrait être décent.

Cartes mères Gigabyte Z690

De Gigabyte, nous avons le Z690 UD AX DDR4 à 220 $, bien qu’il existe cinq versions de cette carte, toutes utilisent le même VRM et donc les résultats thermiques s’appliqueront à tous les modèles. La partie vcore du VRM comprend 16 étages de puissance OnSemi NCP303160 60A qui ne sont pas les meilleurs, mais il y en a beaucoup, donc cette carte Z690 économique devrait bien fonctionner.

Pour 10 $ de plus, ils proposent également le Z690 Gaming X DDR4 qui se décline en deux versions : la version DDR4 que nous avons et une version DDR5 qui diffère par la conception du VRM. Les deux disposent d’un vcore à 16 étages de puissance utilisant des étages de puissance 60A, mais alors que le modèle DDR4 utilise les mêmes modèles OnSemi que les versions UD, la version DDR5 a été mise à niveau vers les étages de puissance DrMOS 60A. Nous n’avons pas le modèle DDR5 à tester, mais il sera vraisemblablement meilleur que la version DDR4.

Ensuite, à 270 $, nous avons le Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 qui arrive dans une demi-douzaine de versions, ce qui est extrêmement déroutant. Il existe deux modèles Micro ATX qui ne comportent qu’une douzaine d’étages de puissance de 60 A pour le vcore et nous ne savons pas exactement quels sont les étages de puissance du modèle car Gigabyte ne nous donnera pas cette information – vous avez plus de chance de découvrir quels composants VRM Gigabyte utilise demander à n’importe qui mais Gigabyte.

Les cartes MicroATX sont peut-être un peu faibles, mais sans connaître les modèles de puissance exacts, il est difficile de le dire. Pour les cartes ATX, nous avons les Aorus Elite et Aorus Elite AX, toutes deux avec les versions DDR4 et DDR5. Les cartes DDR4 utilisent des composants VRM différents des modèles DDR5, les premiers utilisant 16 étages de puissance On Semi FDMF5062 70A pour le vcore et les derniers DrMOS 60A.

Cartes mères MSI Z690

La gamme MSI Z690 est de loin la plus cohérente et donc la plus conviviale. Au bas de la pile se trouve le Z690-A Pro WiFi DDR4 pour 220 $. Cette carte peut être achetée avec ou sans prise en charge WiFi et l’une ou l’autre option est disponible dans les variantes DDR4 ou DDR5, ce qui signifie qu’il existe quatre modèles au total. La bonne nouvelle est que tous les quatre disposent du même VRM vcore à 14 phases utilisant les étages de puissance Alpha et Omega AOZ5016QI 55A.

Ensuite, nous avons le Z690 Torpedo pour 280 $ et comme l’Asus Prime Z690-A, cette carte ne prend en charge que la mémoire DDR5, ce qui est un peu gênant sur le marché actuel. Il existe deux versions du Torpedo, celle que nous avons pour les tests et une autre avec un waterblock EK personnalisé, bien que nous n’ayons pas encore vu ce modèle dans la nature. Les deux disposent d’un vcore à 16 phases utilisant des étages de puissance MPS MP87992 70A et il s’agit de la même configuration VRM trouvée sur le Z690 Tomahawk WiFi DDR4 légèrement plus cher de 300 $, que nous avons également inclus dans cette revue.

Enfin, il n’y a que deux versions du Z690 Tomahawk WiFi, une avec DDR4 et une avec DDR5 et, heureusement, les deux présentent exactement le même design VRM.

Remarques sur les tests

Avant de passer aux graphiques, parlons des conditions et de la méthodologie de test. Pour cet article et pour tout futur test thermique LGA 1700 VRM, nous avons construit un système dédié à l’intérieur du boîtier Corsair iCUE 7000X. Pour l’alimenter, nous avons le bloc d’alimentation HX1000 et l’iCUE H170i Elite Capellix pour le refroidissement.

L’iCUE 7000X a été configuré avec un seul ventilateur d’extraction arrière de 140 mm et trois ventilateurs d’admission de 140 mm, ce qui correspond à la configuration d’origine pour ce boîtier. En haut, nous avons le radiateur H170i 420 mm avec trois ventilateurs d’extraction de 140 mm. Il s’agit d’une configuration assez haut de gamme, le flux d’air est bon et dans une pièce à 21 degrés, nous dirions que c’est une configuration optimale.

Pour enregistrer les températures, nous utilisons un thermomètre numérique avec des thermocouples de type K. Cela nous permet de signaler la température maximale du PCB arrière. mais nous n’enregistrons pas Delta T sur Ambient, au lieu de cela, nous maintenons une température ambiante de 21 degrés et assurons une température ambiante constante avec un thermocouple positionné à côté du système de test.

Pour les tests, nous avons trois configurations de processeur, à l’exclusion des variantes F, cela ne vous choquera pas que nous ayons testé avec les 12900K, 12700K et 12600K. Le stress test consiste à boucler Cinebench R32 pendant une heure, moment auquel nous rapportons la température maximale du PCB, enregistrée à l’aide de thermocouples de type k.

Repères

En commençant par les résultats du Core i9-12900K, nous trouvons l’Asus Prime Z690-A en haut de notre graphique aux côtés du TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 avec une température maximale de seulement 60 degrés.

Le MSI Z690 Tomahawk était également là-haut, correspondant essentiellement aux deux cartes Asus avec une température de seulement 61 ° C. Le MSI Z690 Torpedo a également très bien fonctionné, bien qu’il s’agisse d’un modèle uniquement DDR5, il a donc un attrait limité pour le moment.

Les cartes Gigabyte Z690 ont toutes été assez décevantes, malgré un résultat satisfaisant. Le Z690 Aorus Elite AX DDR4 a atteint 74C, ce qui le rend un peu plus chaud que les cartes concurrentes de MSI et Asus.

Fait intéressant, l’Aorus Elite était à peine meilleur que le Gaming X et l’UD. Nous ne savons pas quelle est la limitation avec Gigabyte, mais toutes les cartes fonctionnaient au milieu des années 70, ce qui les rendait 10C à 15C plus chaudes que la plupart des modèles concurrents. Les seules exceptions étaient les MSI Z690-A Pro et Asus Prime Z690-P D4 d’entrée de gamme qui ont atteint 74C, ce qui est un résultat décent et aussi bon que possible pour les cartes mères Z690 à 200 $.

Malgré la variation de la puissance du boîtier, toutes les cartes fonctionnaient et maintenaient une fréquence P-core de 4,9 GHz, et aucune de ces cartes mères n’était limitée en puissance dès la sortie de la boîte. Mais comme les nouveaux processeurs d’Alder Lake sont assez complexes, nous avons également inclus le score Cinebench R23 après le test de résistance de 60 minutes.

Comme vous pouvez le voir, nous ne recherchons pas plus de 0,3% de variation de score entre les différentes cartes, donc les performances étaient identiques.

La marge thermique entre les meilleures et les pires cartes a considérablement diminué lors de l’utilisation du Core i7-12700K. Ici, nous ne recherchons pas plus d’une différence de 10C.

Encore une fois, l’Asus Prime Z690-A et le TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 ont livré les meilleurs résultats. Ensuite, nous avons le MSI Z690 Tomahawk and Torpedo suivi du MSI Z690-A Pro. Curieusement, au bas du graphique se trouvent trois cartes Gigabyte, qui ont toutes culminé à 60C.

Vous trouverez peut-être étrange que ces cartes Gigabyte atteignent toutes la même température de pointe étant donné qu’elles utilisent des composants différents, mais nous avons à nouveau testé et même les capteurs de température VRM intégrés ont tous culminé au même 68C.

Ensuite, avec le Core i5-12600K, nous envisageons une différence allant jusqu’à 6c entre les meilleures et les pires cartes. Bien sûr, à ce stade, les températures VRM ne sont plus pertinentes car toutes les cartes fonctionnaient bien dans les limites de sécurité. Donc, au moins, lors de la sélection dans ce groupe, tout fonctionnera très bien avec le 12600K, même dans les climats chauds, et il en va de même lorsqu’il est associé au Core i7-12700K.

Choisir les meilleurs tableaux budgétaires Z690

Bien qu’Asus ait refusé d’envoyer la Prime Z690-P D4, il s’agit en fait d’une carte mère Z690 à petit budget. Le MSI Z690-A Pro WiFi et le Gigabyte Z690 UD AX DDR4 sont sans doute meilleurs, mais il n’y a certainement rien de mal avec le Prime Z690-P, en supposant que les prix soient compétitifs dans votre région.

La bonne nouvelle est que toutes les cartes testées fonctionnaient même avec le processeur LGA 1700 le plus haut de gamme et étaient loin d’atteindre des températures de PCB de 100°C. On pouvait donc dire que la performance était acceptable dans l’ensemble.

Là où le Prime Z690-P D4 se désagrège un peu, c’est lorsque vous regardez au-delà du VRM, en termes de fonctionnalités, il n’est pas exactement empilé. Sur le panneau d’E/S, vous ne trouverez qu’une demi-douzaine de ports USB, soit deux de moins que le MSI Z690-A Pro et quatre de moins que le Gigabyte Z690 UD. Vous obtenez également un emplacement M.2 de moins que le Z690-A Pro et deux ports SATA de moins.

Il y a aussi la Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 pour 230 $, ce qui est une très belle carte pour le prix, surtout si vous n’avez pas besoin du WiFi.

Le prix du reste des cartes mères est très proche de 300 $, et les performances thermiques VRM plus faibles du Gigabyte Z690 Aorus Elite AX DDR4 le rendent moins attrayant à ce prix. L’Asus Prime Z690-A et le MSI Z690 Torpedo ne prennent en charge que la DDR5, ils sont donc exclus pour la plupart, laissant l’Asus TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 et le MSI Z690 Tomahawk WiFi DDR4.

En termes de thermiques VRM, ils étaient à peu près les mêmes, donc pas de vrais gagnants. Ils sont également très similaires en termes de fonctionnalités avec une connectivité E/S comparable, ils offrent tous deux le WiFi 6, un réseau local de 2,5 Go, 4 emplacements M.2 et des blindages E/S préinstallés. Le Tomahawk est livré avec 2 ports SATA supplémentaires et un emplacement PCIe x16 pleine longueur supplémentaire, bien qu’il ne soit câblé que pour la bande passante x4. Dans l’ensemble, ils sont très similaires, donc cela dépendra du prix et de la disponibilité lorsque vous les acheterez.

Raccourcis d’achat

MSI Z690-A Pro WiFi DDR4 sur Amazon

Gigabyte Z690 UD AX DDR4 sur Amazon

Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 sur Amazon

Asus TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 sur Amazon

Asus Prime Z690-P D4 sur Amazon

MSI Z690 Tomahawk WiFi DDR4 sur Amazon

Intel Core i5-12600K sur Amazon

Intel Core i7-12700K sur Amazon

Intel Core i9-12900K sur Amazon