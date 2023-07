Au revoir, les NUC d’Intel : la production s’arrête mais les partenaires constructeurs reprennent le flambeau

Que s’est-il passé ? Intel a annoncé qu’il ne prévoyait plus de fabriquer ses machines NUC (Next Unit of Compute). Mais ces petits appareils continueront à vivre, car Team Blue encourage ses partenaires constructeurs à continuer à créer des PC de petite taille.

« Nous avons décidé d’arrêter l’investissement direct dans le Next Unit of Compute (NUC) Business et d’orienter notre stratégie pour permettre à nos partenaires constructeurs de l’écosystème de poursuivre l’innovation et la croissance du NUC », a déclaré Mark Walton, responsable des communications EMEA d’Intel pour l’informatique client et le graphisme, dans un communiqué transmis à The Verge.

Intel a souligné qu’il continuera à soutenir les produits NUC qui sont actuellement sur le marché, et que la décision d’abandonner le développement des NUC n’aura pas d’impact sur le reste de ses activités Client Computing Group (CCG) ou Network and Edge Computing (NEX). L’entreprise a ajouté qu’elle travaillait également avec ses partenaires constructeurs et ses clients pour garantir une transition en douceur et le respect de tous ses engagements actuels.

Intel a déclaré que les clients peuvent continuer à commander des produits NUC via son réseau de distribution jusqu’au 1er septembre 2023, la dernière livraison étant prévue pour le 30 septembre 2023. Intel publiera une notification officielle de changement de produit (PCN) pour tous les produits concernés, y compris les délais pour le processus de fin de vie.

Intel n’a pas expliqué pourquoi il se retire de son activité NUC, mais la baisse de 13,4 % en glissement annuel des livraisons mondiales de PC au deuxième trimestre et les dépenses de consommation prudentes ont probablement joué un rôle important. Les modèles NUC se sont également battus sur un marché des mini-ordinateurs difficile, dominé par des produits comme le Mac mini et les offres pour entreprises de Dell et Lenovo, et cette décision n’est donc pas totalement surprenante.

En avril, Intel a enregistré la perte trimestrielle la plus importante de son histoire, le chiffre d’affaires du Client Computing Group, spécialisé dans les PC, ayant baissé de 28 % en glissement annuel.

L’activité NUC n’est que la dernière entreprise qu’Intel a abandonnée. L’entreprise a déjà abandonné son activité de mémoire Optane et a vendu son activité de construction de serveurs à l’entreprise taïwanaise Mitac en avril.

Le premier NUC est arrivé en 2013 sous la forme d’un kit de base. Intel a récemment proposé des versions plus grandes et plus puissantes destinées aux consommateurs, aux entreprises et aux joueurs, et a réussi à écouler plus de 10 millions d’unités au cours de la durée de vie des PC. Ce n’est qu’en mars que l’entreprise a lancé le NUC 13 Pro personnalisable, connu sous le nom de code Arena Canyon, dans une variété de configurations comprenant des cartes autonomes, des kits dépouillés et des systèmes entièrement construits dans des facteurs de forme minces et hauts.

