L’autorité de régulation britannique accepte de renégocier avec Microsoft l’acquisition d’Activision Blizzard

Récapitulation : Après la victoire de Microsoft sur la FTC dans sa tentative de rachat d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, la CMA est la dernière autorité de régulation à s’opposer à la fusion, et l’organisation semble reconnaître la position précaire de son dossier. L’accord historique semble désormais plus susceptible que jamais d’être conclu.

L’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a accepté de suspendre ses poursuites contre la tentative de Microsoft d’acquérir Activision Blizzard afin que les deux parties puissent discuter de nouvelles propositions concernant l’achat. Les négociations sont le dernier obstacle entre Microsoft et la propriété de l’éditeur de Call of Duty et Candy Crush.

La CMA a été la première autorité de régulation gouvernementale à bloquer l’opération, suivie peu après par la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. Toutefois, la victoire de Microsoft sur cette dernière devant un tribunal fédéral cette semaine laisse le régulateur britannique comme seul opposant. Les autorités de l’UE, du Brésil et d’autres marchés internationaux ont approuvé la fusion sans condition.

Sony – le principal concurrent de Microsoft dans le domaine des consoles de jeux – a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant à l’importance de la franchise Call of Duty d’Activision, qui ne peut être contrôlée par un seul fabricant de consoles. Ce sujet a été au centre de l’audience de la FTC, mais le juge a estimé que le géant de Redmond avait suffisamment prouvé qu’il ne restreindrait pas l’accès à Call of Duty sur les consoles autres que la Xbox.

Malgré toute l’attention portée au jeu de tir à la première personne, la désapprobation de l’acquisition par la CMA repose sur la question de savoir si les propriétés d’Activision Blizzard donneront à Xbox Cloud Gaming une position dominante anticoncurrentielle dans le secteur émergent des jeux en cloud. L’autorité de régulation avait précédemment déclaré que les engagements pris par Microsoft de partager son contenu avec des plateformes de diffusion en continu concurrentes étaient insuffisants pour remédier à la situation, mais les deux entreprises ont déjà fait part de leurs préoccupations à la CMA. retourné à la table des négociations depuis la décision américaine, en déposant une demande conjointe auprès du Competition Appeal Tribunal.

Par ailleurs, David Faber, de CNBC, rapporte que Microsoft prévoit de réaliser une petite cession « dédiée » pour apaiser les réserves de la CMA. On ne sait pas exactement ce que Microsoft est prêt à abandonner pour gagner la bataille juridique au Royaume-Uni, mais tout accord sera probablement lié à son activité de streaming.

En raison de la date limite du contrat d’acquisition, fixée au 18 juillet, les parties engagées tenteront probablement de conclure la procédure le plus rapidement possible. À la suite du triomphe de Redmon sur la FTC, le cours de l’action Activision Blizzard a bondi, se rapprochant des 95 dollars par action sur lesquels les deux sociétés s’étaient mises d’accord pour l’opération.



