En Inde, une tour futuriste de 5 mètres de haut est apparue qui purifie l’air du smog

Une tour appelée Verto a été installée dans un parc de New Delhi, capable de filtrer 600 000 mètres cubes d’air par jour du smog. Comment ça marche et pourquoi c’est un appareil précieux.

Crédit : VERTO / Studio Symbiosis / As Architecture / capture d’écran youtube

Au cœur d’un parc à New Delhi, en Inde, une tour futuriste de plus de 5 mètres de haut a fait son apparition qui a un but vertueux : purifier l’air ambiant de la pollution atmosphérique. L’appareil, appelé Verto, a été développé par le studio d’architecture Studio Symbiosis et est conçu pour filtrer environ 600 000 mètres cubes d’air toutes les vingt-quatre heures. Il ne s’agit pour l’instant que d’un prototype expérimental, mais il est déjà efficace : une batterie de ces tours aux lignes sinueuses pourrait apporter une contribution précieuse dans des lieux particulièrement pollués, aussi bien en extérieur qu’en intérieur. L’Inde est par ailleurs le deuxième pays au monde pour le nombre de décès selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec plus de 1,6 million de victimes en 2019 (en première place la Chine avec 1,8 million de décès). Des chiffres dramatiques liés aux énormes émissions de particules fines et d’autres substances polluantes provenant des activités humaines, qui catalysent également le changement climatique.

Comme expliqué dans un article de CNN, la tour située dans le parc Sunder Nursery dans la capitale indienne a été conçue avec cet aspect curieux pour maximiser la capacité aérodynamique et le filtrage des substances toxiques du smog. Il s’agit notamment du dioxyde d’azote, des particules fines PM 10 et des PM 2,5 ultrafines (c’est-à-dire des particules d’un diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres). Ce dernier est considéré comme particulièrement sournois car il est capable de pénétrer profondément dans le tissu pulmonaire et de déclencher diverses maladies respiratoires et cardiovasculaires graves, du cancer à la crise cardiaque, en via la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et les accidents vasculaires cérébraux. Ce sont souvent des maladies mortelles et il n’est donc pas étonnant que plus de 3 millions de personnes meurent chaque année dans deux des pays les plus pollués de la planète. Au total, le smog tue environ 240 000 personnes chaque année en Europe, dont plus de 20 000 en France. Seules 80 000 personnes (sur 8 milliards) respirent un air véritablement pur sur Terre. Une réduction des émissions polluantes et la transition vers des sources renouvelables sauveraient également un grand nombre de personnes pour les problèmes liés au smog.

Selon les données citées par CNN, les tours Studio Symbiosis – une société fondée et gérée par les époux Amit et Britta Knobel Gupta – sont équipées de ventilateurs très efficaces capables de purifier l’air jusqu’à 500 mètres à l’intérieur et jusqu’à 350 mètres à l’intérieur. à l’extérieur, en fonction des caractéristiques du vent et de l’environnement. Les filtres doivent être remplacés après quelques mois et sont en partie recyclables.

Pour faire fonctionner ces tours consomment autant qu’un aspirateur industriel et à puissance maximale elles émettent un bruit égal à 75 décibels, à la manière d’un réveil, d’une chasse d’eau ou d’un mixeur. Les deux entrepreneurs ont déclaré que des entreprises de divers pays les avaient déjà contactés parce qu’ils étaient intéressés par l’achat des tours « Verto ». Une entreprise de construction navale américaine, par exemple, aimerait en acheter une quarantaine. Le Dr Knobel Gupta a déclaré qu’une centaine de tours pourraient être nécessaires pour filtrer le centre-ville de New Delhi.

