TCL dévoile le premier écran incurvé de 47,5 pouces à résolution 8k au monde

TCL CSOT, une société spécialisée dans les écrans de télévision, a dévoilé son premier écran automobile lors de l’événement Society for Information Display à Los Angeles. L’écran mesure 47 pouces, ce qui en fait le plus grand écran automobile du marché. Alors que Mercedes-Benz propose un écran de 56 pouces dans ses modèles EQS et EQE, celui-ci est en fait composé de trois écrans distincts. L’affichage de TCL, en revanche, est un panneau unique et continu.

Ce gigantesque écran automobile mesure 1,4 mètre de large et s’étend d’un côté à l’autre du véhicule. Il est fourni avec une détection tactile intégrée et répond à plusieurs entrées, permettant au driver et au passager de le faire fonctionner en même temps.

De même, l’écran automobile est incurvé pour épouser la forme du véhicule. Il a un rayon de 4 200R et dispose d’un tableau de bord intégré sans bordures. Il dispose également d’un centre de contrôle et d’un système d’infodivertissement.

Sans oublier, il s’agit d’un écran mini-LED avec 3 000 zones de gradation locales, un rapport de contraste de 1 000 000:1 et une résolution native 8K. Cela en fait l’écran à la plus haute résolution de l’industrie automobile.

L’écran automobile TCL est également une option rentable pour les constructeurs automobiles. L’assemblage unique et simple à installer en fait une option plus abordable que de nombreux écrans. Mais il y a un inconvénient potentiel à l’affichage TCL : la redondance. Lorsque les constructeurs automobiles remplacent le combiné d’instruments par un écran intégré, il existe un risque de dysfonctionnement de l’écran. C’est une préoccupation qui a été soulevée par certains experts. Et la preuve récente en est le rappel de véhicules VinFast aux États-Unis en raison d’un écran vide.

TCL CSOT n’a pas encore annoncé de constructeurs automobiles qui se sont engagés à installer l’écran dans leurs véhicules. Cependant, la société est convaincue que l’écran sera un choix populaire pour les constructeurs automobiles en raison de sa grande taille, de sa haute résolution et de ses fonctionnalités avancées.

