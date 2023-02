Microsoft annonce un nouveau moteur Bing et un navigateur Edge alimentés par ChatGPT

Qu’est-ce qui vient de se passer? Comme prévu, Microsoft a annoncé une nouvelle itération de son moteur de recherche Bing propulsé par une version de la même IA derrière ChatGPT. Lors d’un événement à son siège de Redmond, Washington, la société a également déclaré qu’elle mettait à jour le navigateur Edge avec de nouvelles capacités d’IA et un nouveau look.

Bing existe depuis 13 ans maintenant, mais il détient toujours une part modeste de 3% du marché des navigateurs tandis que Google se situe à environ 93%, mais Microsoft pense que l’intégration du modèle GPT-4 d’OpenAI dans son moteur de recherche aidera à combler cet énorme écart. « C’est un nouveau jour dans la recherche », a déclaré le PDG Satya Nadella.

Le nouveau Bing est disponible à l’essai dès maintenant dans une version limitée sur ordinateur. Vous pouvez rejoindre une liste d’attente pour l’intégralité. Le moteur de recherche affiche les résultats sous leur forme traditionnelle à côté d’une barre latérale alimentée par l’IA contenant des réponses plus complètes. Les utilisateurs peuvent également poser directement des questions au chatbot, un peu comme ChatGPT.

Microsoft affirme que le nouveau Bing fournit des résultats plus pertinents, peut les résumer à partir de plusieurs sources et est capable d’affiner les réponses. Il est également capable de créer un itinéraire de vacances, de préparer les utilisateurs aux entretiens d’embauche, de récupérer des informations sur les événements récents, et bien plus encore.

D’autres exemples de ce que le nouveau Bing peut faire incluent la recherche d’instructions détaillées sur la façon de remplacer les œufs par un autre ingrédient dans un gâteau que vous préparez à ce moment-là, sans faire défiler plusieurs résultats. Microsoft a également présenté à Bing la création d’un itinéraire pour chaque jour d’un voyage de cinq jours à Mexico.

Le navigateur Edge mis à jour, quant à lui, est livré avec de nouvelles fonctionnalités de chat et de rédaction. Le premier permet aux utilisateurs de résumer les pages Web et de poser des questions sur leur contenu, tandis que le second permet de générer des e-mails et des publications sur les réseaux sociaux.

Microsoft utilise une version améliorée du modèle de langage GPT 3.5 qui alimente ChatGPT d’OpenAI dans les nouveaux Bing et Edge. La société affirme que ce modèle « Prometheus » est plus puissant que le célèbre chatbot et est mieux à même de répondre aux requêtes de recherche.

La révolution des chatbots se poursuit aujourd’hui lorsque Google révèle plus de détails sur son outil d’IA rival, Bard, lors de son événement Live from Paris, à partir de 8h30 ET / 5h30 PT. Le géant chinois de la recherche Baidu lance également son propre service de style ChatGPT, appelé Ernie, en mars.