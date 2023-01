À l’occasion du célèbre salon CES 2023, EcoFlow, l’une des marques pionnières dans les systèmes d’énergie renouvelable, présente aujourd’hui trois nouveaux produits. Exit les batteries et panneaux solaires, voici une toute nouvelle tondeuse à gazon robotisée, un climatiseur portable et un réfrigérateur portable qui ont été présentés lors de cet événement. La société diversifie ainsi ses gammes de produits mais continue de travailler sur des applications dédiées à l’utilisation d’énergie en plein air.

EcoFlow Glacier: Le réfrigérateur portable

Cette « glacière » est équipée d’une batterie intégrée de 250 watts heures qui maintient son contenu au frais sans glace et sans batterie externe. Non seulement l’EcoFlow Glacier n’a pas besoin de glace, mais elle en fabrique. La marque affirme que la machine à glaçons intégrée peut préparer un lot de glaçons en 12 minutes chrono.

L’espace froid est divisé en deux compartiments : un pour garder les denrées froides, un second pour garder la nourriture et boissons congelées. Et comme il y a une batterie intégrée, vous pouvez même charger des gadgets à partir de cet appareil.

EcoFlow Wave 2: Le climatiseur portable

Le Wave 2 est une mise à niveau du Wave original, une climatisation portable conçue pour les tentes, les campings cars et les petites pièces. Alors que l’ancien modèle ne pouvait déplacer que 4 000 BTU, le Wave 2 a une capacité de refroidissement de 5 100 BTU.

Pour les nuits fraîches, le Wave 2 fonctionne également comme une pompe à chaleur, ce qui constitue un moyen de chauffage électrique plus efficace que les radiateurs électriques. La société affirme que ce produit devrait avoir une autonomie de huit heures sur sa sortie la plus faible avec sa batterie intégrée. De plus, les connecteurs CC vous permettent d’ajouter plus de puissance sans la perte d’un convertisseur CA.

EcoFlow Blade: La tondeuse à gazon robotisée

Enfin, la Blade est le premier robot tondeuse à gazon doté d’une fonction qu’EcoFlow appelle « balayage de la pelouse », mais que la plupart des Américains et Européens connaissent probablement sous le nom de « mise en sac ». Un sac de taille standard situé à l’arrière peut contenir les tontes de pelouse, les feuilles et… les « crottes d’animaux ».

La planification de l’itinéraire est automatique, et la 4G intégrée vous permet de la suivre, au cas où quelqu’un tenterait de s’enfuir avec.

Parmi ces trois nouveaux produits, l’EcoFlow Blade et l’EcoFlow Glacier ont été sélectionnés comme lauréats du CES 2023 grâce à leur conception innovante et leur potentiel d’amélioration de la qualité de vie des utilisateurs.