Le système de jeu portable basé sur le cloud de Razer sera lancé plus tard ce mois-ci

En bref : le premier ordinateur de poche de jeu en nuage de Razer arrivera plus tard ce mois-ci. À ne pas confondre avec le produit du même nom, vieux de dix ans, le nouveau Razer Edge sera proposé en deux versions aux États-Unis à partir du 26 janvier. Le Razer Edge (Wi-Fi) sera disponible exclusivement chez Razer au prix de 399,99 $, tandis que le Razer Edge 5G sera une exclusivité Verizon qui coûtera 599,99 $.

Verizon a annoncé plusieurs promotions pour l’ordinateur de poche, y compris une option de financement de 10 $ par mois répartie sur 36 mois pour un total de 360 ​​$ lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne. Les clients éligibles qui achètent un nouveau téléphone 5G peuvent être en mesure de marquer le Razer Edge 5G pour seulement 179,99 $.

Annoncé à RazerCon 2022, l’ordinateur de poche dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces fonctionnant à une résolution de 2 400 x 1 080 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz alimenté par la plate-forme de jeu Snapdragon G3x Gen 1 de Qualcomm. Il y a aussi 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage à semi-conducteurs UFS 3.1, un emplacement pour carte microSD, une batterie de 5 000 mAh et le prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Razer associe son ordinateur de poche à sa manette détachable Kishi V2 Pro, une version améliorée de sa manette de jeu pour smartphone dotée de deux boutons programmables et de l’haptique Razer HyperSense.

Le nouvel ordinateur de poche de Razer sera en concurrence avec des offres similaires déjà sur le marché, comme le G Cloud. L’ordinateur de poche de Logitech a été lancé à la fin de l’année dernière pour 349 $, mais est en vente pour 299,99 $ au moment d’écrire ces lignes. Le prix plus élevé de Razer semble justifié compte tenu de son hardware supérieur, mais tout le monde ne recherche pas le dernier et le meilleur.

Les plates-formes établies comme la Nintendo Switch et le Steam Deck de Valve ne sont pas vraiment dans le même domaine que celles qui sont plus axées sur les jeux locaux.

En parlant de cela, Nintendo prévoyait une actualisation de mi-génération pour le Switch selon un rapport récent. Malheureusement, cela ne s’est jamais concrétisé – peut-être parce que Nintendo voulait éviter la possibilité d’un autre flop de type Wii U. Au lieu de cela, Nintendo a lancé un modèle Switch OLED mis à jour avec un écran légèrement plus grand, plus de stockage et une béquille repensée.