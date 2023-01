Spatial Reality Display, une 3D sans lunettes Sony qui surprend

Sony a donné de quoi il parle après son discours d’ouverture du CES 2023, non seulement à cause de la présentation de Project Leonardo, sa nouvelle manette PS5 pour les joueurs en situation de handicap, à cause du film Gran Turismo ou parce que Gran Turismo 7 implémentera le support de PlayStation VR2 , mais pour les présentations périphériques qu’il a données dans son stand où nous avons pu voir une partie de ses prototypes conceptuels qui résolvent de nombreux problèmes en termes de capture et de numérisation face au métaverse, ainsi qu’une nouvelle proposition 3D.

Affichage de la réalité spatiale

Nous pouvons vous assurer que cette technologie génère « l’effet wow » que nous n’avions pas vu il y a des années dans un événement de l’envergure du CES. Ce prototype a été présenté sur un écran de 27 pouces doté de la technologie de suivi de vision pour pouvoir adapter la 3D à partir de l’angle sous lequel vous le voyez.

Cette démo d’images spatiales 3D vous permet de montrer des objets en taille réelle, ce qui pourrait se traduire par toutes sortes de besoins, que ce soit pour les médecins pour revoir des scans en trois dimensions ou pour les concepteurs pour pousser leur créativité à la limite. Pourtant, lorsque j’ai demandé au démonstrateur si cette technologie pouvait être utilisée dans les jeux vidéo, il m’a répondu avec force « nous y travaillons déjà » et il ne lui a fallu que quelques secondes pour voir des images travaillées avec un moteur graphique, émulant un troll 3D .

comme si tu pouvais le toucher

La sensation de cette technologie est telle que nous avons voulu la toucher, en fait nous avons essayé de rapprocher notre main sans toucher l’écran et nous avons réussi à mélanger nos doigts avec l’objet 3D comme dans un film de science-fiction. La chose la plus surprenante à propos de ce brevet est que vous pouvez vous déplacer sous tous les angles et vous n’aurez aucune distorsion de ce que vous voyez.

Au cours de cette démo, nous avons vu d’autres applications telles qu’une sorte de simulateur de rejeu d’un match de football avec la technologie de réalité virtuelle et de réalité mixte réalisée avec son autre brevet Hawk-Eye. Ainsi que des démos d’architecture et de la conception assistée par ordinateur.

Nous espérons que cette technologie sera perfectionnée afin que nous puissions la voir appliquée comme une nouvelle alternative à ce que les téléviseurs offrent actuellement.