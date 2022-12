XGIMI Halo+: Le cinéma où que vous soyez sans réglage

Depuis sa première sortie en 2014, XGIMI a rapidement amélioré ses produits, créant certains des meilleurs projecteurs du marché. Leurs Horizon Pro et Aura (que nous avons testé ici) ont déjà fait leurs preuves en tant qu’excellents complément de votre téléviseur. Mais XGIMI a vraiment fait tourner les têtes avec la sortie du projecteur portable, le Halo, qui était l’un des meilleurs appareils de l’année dernière. XGIMI a rendu disponible son successeur, le Halo+, qui semble s’appuyer sur le succès de son prédécesseur avec quelques améliorations à la clé. Dans cet article, nous allons découvrir ce projecteur portable qui semble côcher toutes les cases pour se faire une session cinéma de qualité, n’importe où.

XGIMI Halo+: Un design compact et ergonomique

Le projecteur arrive dans un packaging au design sobre à la lumière de ce que fait Apple sur Ses produits. L’ensemble minimaliste fait classe et nous constatons d’emblée que nous n’avons pas à faire à un produit d’entrée de gamme.

Une fois sortie de boite, le projecteur surprend par sa compacité. Ce dernier ne mesure que 113,5 x 145 x 171,5 mm et n’est pas plus haut qu’une tablette, ce qui lui permet d’être rangé dans un sac à dos. Son poids de 1,6 kg nous permet de sentir qu’un certain concentré de technologie se cache à l’intérieur, mais l’ensemble reste suffisamment léger pour lui permettre d’être très facilement transporté.

Son « mesh » design lisse et sa surface métallique lui confèrent un aspect robuste et classe à la fois. En plus de protéger les haut-parleurs, il permet de protéger les haut-parleurs et de faciliter la circulation d’air du ventilateur. Ce dernier, refroidissant la matrice LED, est d’ailleurs assez silencieux (inférieur à 30 dB) et se fait parfaitement couvrir une fois un film démarré, même à faible volume.

Au sommet vous retrouvez trois boutons tactiles parfaitement intégrés dans le design global. Ceux-ci permettent de mettre en lecture/pause ou modifier le volume du lecteur de musique intégré, même si vous aurez dans la plupart des cas recours à la télécommande ou la commande vocale Google assistant (avec laquelle le Halo+ est compatible).

Sur le devant du boîtier, vous pouvez apercevoir la lentille de projection, qui est assez grande et située en haut à droite. Tout en bas se trouve le capteur de mise au point automatique.

Les côtés du boîtier sont siglés Harmon Kardon. Cette marque fait référence aux haut-parleurs intégrés, qui ont été spécialement conçus pour le Halo. D’une puissance de 2 x 5 watts, ils sont compatibles Dolby Audio, Dolby Digital Plus, DTS-HD, DTS Studio Sound et offrent une expérience audio puissante et ultra détaillée.

Sous le Halo+, un support permet de relever le projecteur de quelques degrés afin de lever la diffusion par rapport à la surface de projection si par exemple vous le poser au sol.

Vous trouverez également un pas de vis permettant de fixer le projecteur sur un trépied. Très pratique pour si vous n’avez pas de support adapté sous la main.

À l’arrière de l’appareil vous trouverez toutes les entrées du projecteur. À gauche se trouve l’entrée CC d’alimentation ainsi qu’une prise auxiliaire de 3,5 mm. Cela vous permet de connecter des haut-parleurs externes ou de brancher une paire d’écouteurs. La troisième entrée est en HDMI, que vous utiliserez pour connecter la majorité de vos appareils comme une console. Enfin une entrée USB est présente et permet par exemple d’y placer une clé USB, ce qui peut être fort utile si vous êtes dans un endroit où la connectivité est limitée.

En plus de l’alimentation secteur, le XGIMI Halo dispose d’une batterie interne d’une capacité de 59,5 Watt heures. En fonction de votre luminosité et d’autres paramètres, cela suffit pour vous en servir pendant deux à quatre heures. Si vous souhaitez emmener votre projecteur au parc ou en camping, vous pourrez toujours l’utiliser.

XGIMI Halo+: Une image adaptative, riche et réactive

L’appareil ne nécessite aucun réglage à la sortie de la boîte et sa fonction de démarrage rapide lui permet d’être pleinement fonctionnel en 10 secondes. L’énorme point fort de cet appareil est qu’il se charge d’ajuster la taille de l’écran tout en évitant les obstacles tels que les interrupteurs. Aucune manipulation n’est requise, il corrige automatiquement la distorsion trapézoïdale et la mise au point.

En clair, vous posez le projecteur n’importe où, il se chargera lui-même de trouver la meilleure surface possible d’affichage et l’adaptera automatiquement. Avec cette fonctionnalité, « projecteur portable » prend tout son sens. Cette technologie avancée nommée « Intelligent Screen Adaption (ISA) » permet de décaler le projecteur jusqu’à 40 degrés horizontalement et de l’utiliser dans certaines positions difficiles. Ce procédé permet également de mettre le Halo+ sur le côté afin de ne plus être gêné si vous vous positionnez entre le projecteur et la diffusion. Si vous souhaitez tout de même régler l’image vous-même, il existe des réglages manuels, y compris la correction trapézoïdale en quatre points.

Contrairement aux projecteurs classiques, le Halo+ diffuse une image parfaitement nette (de 60 à 120 pouces de diagonale) pendant toute la durée de vie de l’appareil, (17 ans à raison de 4 heures d’utilisation par jour) grâce à sa source de lumière LED.

Avec une luminosité de 900 lumens ANSI, l’image est suffisamment lumineuse pour profiter pleinement d’un film. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, il est d’ailleurs possible de profiter de l’image avec un rideau entrouverts ou une lampe allumée, au dépit bien sûr de la qualité d’image.

Le Halo+ adopte une matrice DLP capable d’afficher des images en Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, soit une image 225 % plus nette que celle des projecteurs traditionnels 720p. La matrice de ce projecteur peut de plus afficher des vidéos en 3D active et est compatible avec les flux vidéo jusqu’en UHD 4K. Dans ce second cas, le projecteur réalise une mise à l’échelle pour afficher les flux UHD 4K en Full HD 1080p (downscaling).

Les amateurs de belles images seront par ailleurs séduit par la technologie X-Vue 2.0 du Halo+ chargée d’améliorer la clarté des images, d’optimiser l’affichage des couleurs et de réduire le bruit de l’image. En outre, la prise en charge de la technologie HDR10 permet au Halo+ d’afficher un maximum de détails dans les zones sombres et lumineuses d’une même scène.

Il existe également différents modes d’image afin d’optimiser la diffusion en fonction du contenu que vous regardez. Vous retrouverez les modes, Film, Football, Bureau, Personnalisé et Jeu. Ce dernier mode est adapté aux jeux vidéo et propose un faible temps de latence (input lag de 26,5 ms) pour jouer de manière réactive, sans retard perfectible.

L’utilisation du Halo+ se révèle très intuitive grâce à l’intégration d’Android TV et du WiFi. Ce projecteur peut recevoir plus de 5000 applications dont de nombreux services de VOD comme Amazon Prime Video ou encore Youtube. Il bénéficie également de la compatibilité avec Google Chromecast pour étendre l’écran d’un smartphone ou d’une tablette et profiter de tous vos contenus sur un grand écran.

Un autre aspect à considérer est la taille de l’écran. En effet, plus l’écran du téléviseur est grand, plus la consommation d’énergie est élevée. En fait, la dissipation de puissance d’un téléviseur de 65 pouces est généralement d’environ 200 watts, tandis que le Halo+, capable de projeter une image supérieure à 150 pouces, a une dissipation de seulement 90 watts.

Ce projecteur portable XGIMI Halo+ séduit par sa simplicité d’utilisation et la grande image qu’il est en mesure de projeter. Sa lampe LED est un sérieux atout, tant pour sa durée de vie que pour la rapidité de mise en service qu’elle autorise. Ce modèle est disponible chez les trois commerçants français que vous pouvez retrouver directement ci-dessous :