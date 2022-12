Comment est-il possible qu’un aquarium puisse exploser soudainement

Le colossal AquaDom de Berlin avec 1 500 poissons a soudainement explosé, provoquant une catastrophe. Voici les causes qui peuvent entraîner la destruction d’un aquarium.

L’AquaDom, le plus grand aquarium cylindrique indépendant du monde situé dans le complexe DomAquarée, un grand hôtel de Berlin, à 05h43 le vendredi 16 décembre 2022 a soudainement explosé provoquant une catastrophe et beaucoup de frayeur. Heureusement, il n’y a eu que deux blessés, touchés par les éclats de l’énorme structure de 25 mètres de haut et d’un diamètre de 11,5, qui contenait environ 1 million de litres d’eau. Si l’accident s’était produit pendant les heures d’ouverture, nous serions probablement en train d’écrire sur une tragédie. D’autant plus si l’on tient compte du fait que l’AquaDom était équipé d’un ascenseur qui permettait aux touristes d’admirer les poissons à l’intérieur, et que plusieurs plongeurs y plongeaient chaque jour pour nettoyer sa surface. C’étaient les animaux qui avaient le pire; pas moins de 1 500 spécimens d’une centaine d’espèces tropicales se sont retrouvés dans le hall et dans la rue. La plupart ont presque certainement perdu la vie, mais il existe un grand complexe d’élevage/soins au sous-sol du DomAquarée où les poissons peuvent être hébergés, il est donc possible que certains y aient été relocalisés. A moins qu’il n’ait été détruit par l’immense vague, qui a soufflé les fenêtres de l’immeuble et déversé une grande quantité de mobilier dans la rue. De plus, l’hôtel a été évacué pour des raisons de sécurité. Mais comment un tel aquarium explose-t-il soudainement ?

Tout d’abord, rappelons que l’AquaDom, ouvert en 2004 et coûtant près de 13 millions d’euros, comme l’explique Bild, a été rouvert au public l’été dernier, après une période de restructuration et de modernisation qui a duré 2,5 ans et coûté 2,6 millions d’euros. Comme précisé sur le site officiel de DomAquarée, parmi les interventions réalisées il y a eu le remplacement du « joint d’étanchéité de la plinthe (la base NDR) et le montage d’un joint supplémentaire ». Des interventions ont également été faites sur la « fenêtre » en acrylique ou en polyméthacrylate de méthyle, un polymère thermoplastique largement utilisé dans les aquariums. Les pompiers qui sont intervenus sur le site du sinistre ont indiqué que si l’aquarium est défaillant, il « explose brutalement », en raison de la pression exercée par l’énorme quantité d’eau. Pour le moment, on ne sait pas quelle est la cause exacte de la destruction de l’AquaDom – on a même pensé à l’attaque -, mais la dynamique suggère un effondrement structurel dû à la pression exercée par le million de litres d’eau, par la masse de 1 500 poissons et quelques « meubles » intérieurs.

Le bris d’aquarium est l’un des pires cauchemars de tout aquariophile, mais les réservoirs de qualité sont faits de matériaux trempés extrêmement durables et conçus pour durer longtemps. L’une des raisons les plus courantes pour lesquelles un aquarium « explose » est une base inégale, ce qui fait que l’eau appuie trop fort sur un côté du verre et peut le faire se fissurer. Il est difficile de penser que les travaux très coûteux et récents réalisés sur la base aient pu modifier le nivellement de la base AquaDom, mais ce n’est pas impossible. Nous ne pouvons pas non plus exclure que l’intervention de maintenance ait été nécessaire pour résoudre un défaut de ce type, mais il ne s’agit évidemment que d’une hypothèse. Une autre raison qui peut faire exploser un aquarium est l’épaisseur du verre qui n’est pas compatible avec la pression de l’eau à l’intérieur. Dans ce cas également, il est peu probable de penser que les calculs n’ont pas été effectués correctement, compte tenu des coûts énormes de l’immense travail. D’autres déclencheurs d’une explosion peuvent être liés à des matériaux de mauvaise qualité (peu probables) et à un amortissement inapproprié de la semelle, qui a normalement des « appuis » pour soutenir l’infrastructure. Si l’amortissement n’est pas fait correctement, cela peut entraîner un déséquilibre de la pression, similaire à celui d’une surface d’appui inégale. Les travaux effectués récemment sur les joints auraient pu être à l’origine de ce déséquilibre, mais évidemment nous sommes en pleine spéculation.

D’autres causes d’explosion/fuite d’eau qui se produisent dans les aquariums domestiques comprennent des chutes de pierres accidentelles et d’autres décorations lourdes qui ne sont pas correctement fixées, ce qui peut laisser des fissures et catalyser le risque de casse. Même le changement soudain de la température de l’eau, mélangeant de l’eau chaude et de l’eau froide, peut déclencher une explosion dans l’aquarium. Mais c’est un phénomène très rare et surtout le résultat d’une grave erreur, étant donné que la température de l’eau propre introduite doit toujours être la même que celle déjà présente (hors conditions particulières). Des investigations approfondies seront certainement menées sur les vestiges de l’AquaDom – au vu des dégâts d’un million de dollars – et il est probable que la cause de la catastrophe sera également trouvée.