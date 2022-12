Fortnite x My Hero Academia : nouveaux skins pour Midoriya, Uraraka, Bakugo et All Might, missions et nouvelle arme mythique

La collaboration de My Hero Academia est arrivée sur Fortnite le vendredi 16 décembre 2022. Parmi les nouveaux contenus du jeu, nous avons de nouveaux skins pour Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, Katsuki Bakugo et All Might, ainsi que des accessoires, de nouvelles missions qui nous permettent d’obtenir des objets gratuits et une nouvelle arme mythique. Juste en dessous on vous dit tout sur cette nouvelle collaboration de la saison 1 de Fortnite Chapitre 4 :

Fortnite x My Hero Academia : voici les nouveaux skins de Midoriya, Uraraka, Bakugo et All Might

À partir de 13 h 00 CET le 16/12/2022, les articles My Hero Academia sont disponibles pour la première fois dans la boutique Fortnite, y compris de nouveaux skins. Voici tous les objets disponibles (nous mettrons à jour cette section des actualités avec leurs prix dès leur arrivée en store) :

Tous les articles de la boutique My Hero Academia de Fortnite

skin Izuku Midoriya

skin Ochaco Uraraka

Skin Katsuki Bakugo

Skin All Might (comprend différents styles)

Accessoire de sac à dos All Might figure

Uravity Thruster Back Bling

Accessoire de sac à dos Granada

Accessoire de sac à dos Director Nezu

Geste Symbole de Paix

Geste intégré Quirk of Izuku

Geste Intégré Tout Pourrait Transformer

Notes de geste des héros

Outil de récolte Black Whip Axe

Outil de récolte Marteau Uravity

Outil de récolte de maillet explosif

L’outil de récolte vertueux de All Might

Vous avez ici la bande-annonce officielle de la collaboration, qui sera diffusée le 16/12/2022 à 13h00 CET :

Ici, nous vous laisserons une vidéo de tous ces objets dès qu’ils seront accessibles dans la boutique Fortnite, afin que vous puissiez voir comment ils sont en jeu.

Nouvelle arme mythique de My Hero Academia dans Fortnite : Deku’s Smash

Deku’s Smash est une nouvelle arme mythique à Fortnite

Tout comme la collaboration Dragon Ball et Kamehameha, My Hero Academia apporte une nouvelle arme mythique à Fortnite : Deku’s Smash. C’est un coup de poing puissant avec une onde de choc brutale qui anéantit tout ce que nous avons devant notre personnage.

Nous vous donnerons plus de détails dès qu’il sera disponible dans le jeu et nous en saurons plus.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration