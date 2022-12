Un sorcier, un costume bleu et un langage inventé : tous les secrets de la Main du mercredi

Mano est un personnage complexe, même s’il s’agit d’un membre sectionné. Tim Burton ne voulait pas utiliser CGI mais a engagé un illusionniste, exactement comme cela se faisait dans les années 90.

Gaine au poignet, une salopette bleu électrique et c’est parti, rampant sur les sols, se déplaçant sur des chariots, se glissant à l’intérieur des murs. Il ne reste plus qu’à lever la main devant l’oeuvre de Victor Dorobantu, l’illusionniste qui a incarné Mano (Chose en VO) de mercredi, la série Netflix signée Tim Burton.

Aide, ami, confident et complice. Mano est un protagoniste complet et parvient à l’être grâce à une expressivité décisive. Fait de gestes qui parfois ne veulent rien dire, pourtant en croisant les doigts, en se tordant le poignet, et en tapant du bout des doigts ici et là il parvient à construire un langage très puissant.

La main d’un magicien

L’animation n’est pas le résultat de l’infographie. C’est l’œuvre d’un magicien, Victor Dorobantu, qui donne une tridimensionnalité au personnage. Tout comme dans les films de la famille Addams de 1991 et 1993. Encore une fois, Mano, avait été joué par un magicien Christopher Hart, l’ancien assistant de David Copperfield.

Le génie de Tim Burton se révèle dans ce choix. Jenna Ortega, l’actrice qui joue mercredi, a en effet révélé que le réalisateur voulait à tout prix que Mano soit joué par un vrai acteur. « C’était tellement amusant parce que la langue de Mano s’inventait de jour en jour », a expliqué l’actrice.

Comment les scènes ont-elles été tournées ?

Ils auraient pu utiliser les désormais célèbres protagonistes des balles de tennis dans les procédés d’infographie. Mais non, Mano n’a pas été produit par un CGI. Pour ce faire, ils ont couvert tout le corps de Victor (sauf la main) avec une combinaison à écran bleu. Une prothèse a ensuite été appliquée sur le poignet pour montrer le membre sectionné. Des images représentant Victor dans des positions inhabituelles ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux pour mieux représenter le personnage. Ils l’ont mis à l’envers, sous le sol, derrière les murs et même à l’intérieur des murs.

« Il portait un costume et se cachait partout. Ensuite, ils ont construit cette prothèse sur le dessus de sa main pour qu’elle ressemble à un bouton de poignet. Tim aimait vraiment ses manières et passait des heures chaque jour à se maquiller et à se maquiller juste pour mettre cette main dessus. Puis nous tournions des trucs avec lui, et d’autres fois nous tournions avec absolument rien », a expliqué Jenna.

Réaction des fans

Sur Twitter, des photos et des vidéos des coulisses montrant la fabrication de Mano ont ravi les fans de la série. Les utilisateurs surpris ont commenté: «J’adore le fait qu’ils n’aient pas été entièrement CG pour cela. Les anciennes techniques fonctionnent, utilisez-les toujours ». Et puis, « Je suis obsédé par les effets spéciaux de Wednesday’s Hand, la prothèse est incroyable, une combinaison de pratique et de VFX est tellement cool », ajoute un autre. «Je ris parce que Jenna avait cet homme avec elle chaque fois qu’il y avait une main sur la scène? C’est incroyable. »

« C’est un processus vraiment difficile, car vous devez montrer l’émotion à travers une simple main qui n’a ni voix ni sous-titres », a expliqué le magicien à ET lors de la première de mercredi. « C’est un travail difficile et les gens le comprendront après avoir vu la saison. »