Valve offrira un Steam Deck à chaque minute des Game Awards

En bref : Souhaitez-vous posséder la version la plus chère du Steam Deck mais ne pouvez pas ou ne voulez pas dépenser 649 $ pour une seule ? La bonne nouvelle est que vous pourriez gagner l’un de ces ordinateurs de poche de 512 Go en participant à un prochain concours qui verra une unité offerte à chaque minute de diffusion des Game Awards.

Le compte Twitter officiel de Steam Deck a publié que le cadeau célébrait les Game Awards, qui ont lieu le 8 décembre, et que la machine de Valve était en stock, ce dernier étant probablement un coup dur pour les produits technologiques qui connaissent encore des pénuries cette année.

Un Steam Deck sera offert à chaque minute de diffusion des Game Awards.

Un Steam Deck sera offert à chaque minute de diffusion des Game Awards. Le spectacle dure généralement environ trois heures, nous pouvons donc nous attendre à ce qu’au moins 180 consoles soient distribuées.

Il y a quelques restrictions si vous souhaitez participer au concours. Premièrement, il n’est disponible que pour ceux qui vivent aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou dans l’UE. Vous avez également besoin d’un compte Steam qui doit être « en règle », ce qui indique probablement qu’il n’y a pas d’interdiction ou de comptes limités, et vous devez regarder l’émission sur Steam.tv.

Enfin, ceux qui souhaitent participer doivent avoir acheté quelque chose sur Steam entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022. C’est une fenêtre d’un an, mais avec tous les services d’abonnement et les magasins alternatifs disponibles aujourd’hui, il y aura probablement des utilisateurs qui n’avez pas acheté de jeu sur Steam au cours des 12 derniers mois.

Si vous remplissez toutes ces conditions, connectez-vous simplement et inscrivez-vous sur la page Deck Drop de Steam, et vous recevrez une notification par e-mail ou via l’application Steam Mobile.

Les règles complètes peuvent être trouvées ici : https://t.co/LTvfTUTKwt

Il y a eu pas mal de plaintes d’utilisateurs qui disent qu’ils n’ont pas pu s’inscrire au cadeau alors qu’ils remplissaient toutes les conditions préalables. Valve a indiqué qu’il avait corrigé quelques éléments de son côté qui auraient dû résoudre le problème, mais il semble que certaines personnes rencontrent toujours des problèmes.