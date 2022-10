Découvert un nouveau groupe sanguin, Er : va sauver des vies

Grâce au séquençage de l’ADN et aux techniques d’édition de gènes, le nouveau système de groupe sanguin Er a été découvert. Qu’est-ce que cela indique et pourquoi c’est précieux.

Nous connaissons pratiquement tous les groupes sanguins du système AB0 et le facteur Rh associé, positif ou négatif, mais ils ne sont pas les seuls. Il existe en effet des dizaines et des dizaines de systèmes différents et peu communs reconnus par la Société Internationale de Transfusion Sanguine. Comme les connus, ils sont tous liés à des sucres et des protéines spécifiques (antigènes) qui s’expriment sur la membrane des globules rouges ; c’est une sorte de carte d’identité ou de carte de visite indispensable aux médecins, puisqu’elle sert à déterminer la compatibilité entre les différents groupes sanguins. Il y a exactement 40 ans, la base d’un potentiel nouveau système de groupage sanguin appelé Er a été découverte après l’identification d’un globule rouge exprimant l’antigène Era. Plus tard, les antigènes Erb et Er3 ont également été découverts. Aujourd’hui, grâce à une enquête approfondie lancée à la suite d’un drame, non seulement deux nouveaux variants appelés Er4 et Er5 ont été identifiés, mais aussi le gène qui code pour ces protéines, révélant ainsi leur base moléculaire. Grâce à cette découverte, qui a permis de définir le nouveau système d’urgence, le 44e de la liste, les médecins espèrent pouvoir prévenir la mort d’enfants au groupe sanguin rare.

L’identification des nouveaux antigènes et du gène codant pour le groupe sanguin Er a été menée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques du National Health Service (NHS) Blood and Transplant of Bristol, de l’Université de Bristol School of Biochemistry et de l’IBRGL, qui ont collaboré étroitement avec collègues du NIHR Blood and Transplant Research Unit in Red Blood Cell Products, Nanion Technologies Munich (Allemagne), Deutsches Rotes Kreuz Blutspendedienst West, Kuwait Central Blood Bank et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Nicole M. Thornton, sérologue à l’université anglaise, ont entamé la nouvelle étude suite au décès de deux nourrissons, porteurs de groupes sanguins rares.

Lorsque notre système immunitaire entre en contact avec un antigène non reconnu, il s’active en produisant des anticorps pour l’attaquer. C’est également le cas lors de transfusions sanguines ou de transplantations d’organes entre patients incompatibles. Cette incompatibilité peut également survenir entre la mère et le fœtus, avec des anticorps maternels capables de traverser le placenta et de frapper les globules rouges « étrangers » du bébé, provoquant une pathologie appelée maladie hémolytique. Heureusement, il existe aujourd’hui plusieurs méthodes pour prévenir la maladie, y compris les thérapies et les transfusions, mais elles ne fonctionnent pas toujours. C’est ce qui s’est passé dans le cas des deux enfants, précisément parce qu’ils étaient porteurs d’un groupe sanguin aux antigènes rares.

Après ce malheur, les chercheurs ont voulu comprendre pleinement la base moléculaire de cette condition particulière. Ils ont ainsi concerné 13 patients porteurs d’anticorps (techniquement des allo-anticorps) contre les antigènes suspects du groupe Er. Grâce à une technique qui permet l’analyse parallèle de toutes les séquences d’ADN qui codent les gènes des antigènes, le professeur Thornton et ses collègues ont non seulement découvert les nouveaux variants Er4 et Er5, mais ont également identifié la molécule qui code pour les antigènes, appelée PIEZO1 . De cette façon, ils ont pu caractériser l’ensemble du système des groupes sanguins Er. Grâce au séquençage de l’ADN et à des expériences d’édition de gènes pour activer ou désactiver le gène PIEZO1, les scientifiques ont démontré la pleine implication de la molécule dans la formation des antigènes Er. PIEZO1 est également une molécule bien connue dans le domaine médical car elle est associée à de multiples processus biologiques et conditions cliniques, par conséquent, son implication dans le système du groupe sanguin Er est considérée comme très importante.

« Ce travail démontre que même après toutes les recherches menées à ce jour, le simple globule rouge peut encore nous surprendre. Les protéines piézo sont des protéines mécanosensorielles qui sont utilisées par le globule rouge pour détecter quand il est pressé. La protéine n’est présente qu’en quelques centaines d’exemplaires dans la membrane de chaque cellule. Cette étude met vraiment en évidence l’antigénicité potentielle de protéines même très mal exprimées et leur pertinence pour la médecine transfusionnelle », a déclaré le professeur Ash Toye, professeur de biologie cellulaire à l’Université de Bristol et directeur de l’unité de recherche sur le sang et la transplantation du NIHR. La découverte de la base moléculaire du nouveau système de groupes sanguins conduira au développement de nouveaux tests pour identifier les enfants avec des groupes sanguins peu communs, permettant ainsi les meilleurs soins possibles en cas de besoin. Les détails de la recherche « Les mutations Missense dans PIEZO1, codant pour la protéine du mécanocapteur Piezo1, définissent les antigènes des globules rouges Er » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Blood.