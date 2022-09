Ces 11 acteurs de House of the Dragon ont été remplacés, pourquoi ?

Si quelque chose nous est apparu clair en voyant House of the Dragon, c’est que la gestion du temps dans le spin-off de Game of Thrones passe, comme dirait le classique, « à plein régime » si bien que d’un épisode à l’autre les choses changent radicalement. À tel point que nous avons appris cette avancée des années à travers une phrase que quelqu’un entend dire lors d’une réunion avec le roi Viserys I ou parce qu’un personnage, un enfant par exemple, est passé de ramper à adolescent.

Comme ils ont grandi !

En effet, House of the Dragon ressemble à ces événements familiaux où les participants se voient de Pâques à Ramos et la première chose qu’ils disent en voyant le fils de leur cousin est : « Oh, maman ! Mais qu’il est grand. » Eh bien, il se passe la même chose dans la série HBO, que nous devons préparer pour l’un des plus longs sauts dans le temps que nous verrons dans la première saison : celui qui aura lieu à partir du sixième épisode.

Ce sera là quand nous remarquerons vraiment ces changements, dans certains rôles principaux, bien qu’en cours de route nous en ayons vu d’autres que nous pourrions considérer comme mineurs mais qu’au fur et à mesure que l’intrigue progresse, ils prendront un peu plus d’importance. Nous vous laissons donc ici tous ces changements que vous pourrez voir dans la série (certains pratiquement à partir de maintenant).

Danger de spoiler: œil, à partir d’ici, nous discutons de certains événements qui ne se sont pas encore produits dans la série et que vous ne voudrez peut-être pas savoir. Vous êtes prévenu.

Rhaenyra Targaryen

C’est bien sûr le changement le plus important. La transition d’être une adolescente à une femme, nous manquera donc sûrement Milly Alock, l’actrice qui donne vie à l’héritier du Trône de Fer. A sa place se trouvera Emma D’Arcy, que vous pouvez voir sur l’image que vous avez juste en dessous à côté de la future Alicent.

Haute tour d’Alicent

Ce sera un autre des personnages que l’on sera choqué de ne pas voir avec le visage d’Emily Carey dans le rôle d’épouse du roi Viserys Ier, mère des princes, fille de la Main et amie proche de Rhaenyra. Mais le temps passe pour tout le monde. La nouvelle interprète sera donc Diana Prince, comme vous pouvez le voir juste au-dessus.

Aegon et Helena Targaryen

Les deux enfants du roi Viserys I avec Alicent Hightower grandissent et avec eux la menace que Rhaenyra puisse se voir hors du trône de fer qui lui appartient. Ils prendront donc la forme d’un nouveau pouvoir à surveiller dans la série. Logiquement, dans les premiers épisodes ils étaient joués par des enfants, des bébés, mais désormais la responsabilité passera à Ty Tennant dans le cas d’Aegon, et à Evie Allen dans le cas d’Helaena.

Aemond Targaryens

Ce nouveau fils du roi Viserys I avec Alicent Hightower vous ne le connaissez sûrement pas car il apparaîtra dans le sixième épisode alors que le saut dans le temps de près d’une décennie se produit déjà alors qu’il a huit ans, joué par un garçon bien que, comme la série progresse, on le verra joué par Ewan Mitchell. Notez son nom car avec lui de nombreux moments de gloire et de mal nous attendent dans le style Daemon.

Baela et Rhaena Targaryen

Les filles de Daemon Targaryen et Laena Velaryon apparaîtront également lors du saut dans le temps de dix ans dans l’épisode 6, et nous les rencontrerons déjà vers l’âge de huit ans donc nous finirons aussi par les voir grandir et vieillir. Dans le cas de Baela, elle jouera le rôle d’une enfant Shani Smethurst et d’une jeune adulte Bethany Antonia. Rhaena, quant à elle, sera jouée par Eva Ossei-Gerning à l’adolescence et Phoebe Campbell à l’âge adulte.

Laenor et Laena Velaryon

Les enfants de Corlys Velaryon n’ont pas eu de rôle pertinent lors des premiers épisodes sauf au moment où ils proposent au roi Viserys I d’épouser Laena (à peine âgée de 10 ans) et Laenor d’épouser Rhaenyra. Désormais, au fil des années (et des chapitres), les deux frères auront beaucoup plus de poids jusqu’à devenir une puissance avec laquelle il faut compter… Comploteront-ils ou non contre ceux qui occupent le Trône de Fer ?

Jacaerys et Lucerys Velaryon

Rhaenyra aura également des enfants, à la suite de son mariage avec Laenor, il est donc également temps pour les enfants de passer de petits à adolescents et adultes avec de nouveaux acteurs. Dans le cas de Jacaerys, il sera joué par Leo Hart en tant que jeune homme et Harry Collett en tant qu’homme plus âgé, et dans le cas de Lucerys, nous verrons d’abord Harvey Sadler puis Elliot Grihault.