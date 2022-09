Trombone Champ secoue les réseaux comme le nouveau phénomène viral de 2022

Le 16 septembre, Trombone Champ est arrivé sur Steam, un joli jeu de rythme où les trombones sont les protagonistes. Durant sa première semaine de commercialisation, petit à petit les réseaux se sont remplis de clips amusants retraçant (dans la mesure du possible) les mélodies à coups de poumons. On découvre le nouveau phénomène virtuel sur les réseaux sociaux qui va vous faire sourire.

Trombone Champ est le nouveau phénomène de 2022

Trombone Champ propose une torsion à la structure habituelle du genre rythmique. Ici, nous avons une barre verticale que vous pouvez déplacer librement pour essayer de clouer les notes. Pour ajouter plus de difficulté au mixage, les notes nécessitent généralement des changements de position en temps réel ; votre performance déterminera le score final.

Fondamentalement, plus de 20 pièces musicales de toutes sortes sont incluses, allant de chansons bien connues, en via des classiques et même des hymnes nationaux. Le son amusant d’un registre changeant de trombone parvient à capter l’attention du joueur. Les points que vous obtenez en jouant peuvent être réinvestis dans l’acquisition de cartes, qui débloquent différents modèles de personnages, couleurs du trombone « et autres mystères ».

Pour le moment on ne le trouve que sur Steam au prix conseillé de 12,49 euros. Holy Wow, responsable du projet, recommande de jouer avec la souris en raison du nombre de modifications que vous devez effectuer en temps réel, bien que la prise en charge des contrôles traditionnels arrivera bientôt. Et oui, il est compatible avec Steam Deck.

L’équipe prépare un support post-lancement qui améliorera l’expérience à tous les niveaux. En plus de plus de chansons, nous pouvons nous attendre à une meilleure prise en charge de l’aspect ultra large sur les moniteurs compatibles, de nouvelles langues, des options d’accessibilité étendues et l’étude de faisabilité sur une éventuelle version Mac ; Pour le moment ils ne partagent pas de données concernant leur future arrivée sur consoles.

Source : Steam