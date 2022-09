Serrures intelligentes compatibles Matter en route : gamme Yale Assure 2 ; mises à niveau possibles après l’achat

Yale a annoncé qu’il lancera une nouvelle gamme de serrures intelligentes compatibles Matter à l’automne – qui sont des versions améliorées de sa gamme Assure Lock existante.

Vous pourrez ouvrir deux des modèles avec votre voix, iPhone, Apple Watch, code clavier ou clé physique ; les deux autres modèles n’ont pas la fente pour clé physique…

Rafraîchissement de la matière

L’un des gros avantages de HomeKit est que vous pouvez contrôler tous vos appareils domestiques intelligents via l’application Home, ainsi que via Siri.

Matter est une nouvelle norme conçue pour apporter exactement les mêmes avantages aux appareils, non seulement sur la plate-forme Apple, mais dans d’autres écosystèmes comme Google, Samsung et Amazon. Pour les utilisateurs d’Apple, cela indique que si un appareil est compatible avec Matter, il est également compatible avec HomeKit.

Les appareils Matter peuvent également se parler directement, donc si la couverture Wi-Fi de votre domicile est inégale, vos commandes peuvent être relayées d’un appareil à l’autre.

Certains produits de maison intelligente existants pourront être mis à niveau par micrologiciel pour prendre en charge Matter.

Les prochaines serrures intelligentes compatibles Matter de Yale

Les serrures ont un nouveau design. Yale dit que les nouvelles versions sont 30% plus petites, mais toujours assez grandes pour être compatibles avec la plupart des tailles de portes utilisées aux États-Unis.

Alors que le nouveau design a un look plus élégant et plus moderne, les serrures seront disponibles dans les trois mêmes finitions que les modèles existants : daim noir, bronze huilé et nickel satiné.

Toute personne installant une serrure intelligente pour un ménage avec des résidents technophiles et moins technophiles serait bien avisée d’opter pour des modèles avec une fente pour clé, de sorte que quiconque est grincheux à propos des nouvelles technologies peut simplement continuer à déverrouiller la porte avec une clé. Cependant, si vous optez pour un modèle sans clé, vous n’avez pas à craindre qu’une batterie déchargée vous laisse verrouillé : vous pouvez appliquer une batterie 9 V aux contacts situés au bas de la serrure pour réactiver l’entrée sans clé.

Yale dit que le prix commencera à 160 $ ​​pour les modèles sans clé, bien que la société n’ait pas révélé le prix de la gamme complète. Vous pourrez choisir entre les modèles Bluetooth uniquement et Wi-Fi, ce dernier étant recommandé pour une intégration complète de HomeKit.

Une bonne idée est que les verrous pourront être mis à niveau par micrologiciel après l’achat. Ainsi, par exemple, si vous avez choisi un modèle uniquement Bluetooth, vous pourrez ajouter ultérieurement la capacité Wi-Fi (moyennant un paiement).

Nous étions déjà impressionnés par la version existante, que nous avons revue en 2018.

Le Yale Assure Lock SL est livré avec presque tout ce dont vous aurez besoin pour installer la serrure intelligente sur votre porte. Vous aurez besoin d’un tournevis et vous aurez peut-être besoin d’autres outils en fonction de votre porte, mais pour la plupart, cela devrait être une affaire simple. […] Une fois l’installation du matériel terminée, vous pouvez installer l’application Yale Secure, configurer le clavier et configurer HomeKit […] Une fois que tout est installé (regardez notre vidéo ci-dessus pour un guide d’installation étape par étape), il ne faut que quelques minutes pour configurer le mot de passe principal et activer le module réseau iM1 via le clavier à écran tactile extérieur. Alors que le clavier manque de retour haptique, les haut-parleurs émettent une tonalité audible pour aider à confirmer la saisie correcte du clavier. Les haut-parleurs donneront également des instructions concernant l’utilisation et la configuration de l’Assure Lock SL […] La prise en charge de HomeKit fonctionne exactement comme prévu, permettant aux utilisateurs de contrôler le verrou à l’aide de l’application Home, via les commandes Siri ou via l’automatisation.

Les nouveaux modèles ont l’air plus soignés et la prise en charge de Matter est un avantage appréciable pour ceux qui possèdent de nombreux appareils domestiques intelligents, en particulier si la couverture Wi-Fi est faible autour de votre porte d’entrée.

