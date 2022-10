Perdu avec les enfants de House of the Dragon ? Voici l’arbre généalogique des Targaryen

Avec tant de sauts dans le temps et tant d’enfants qui grouillent d’un côté et de l’autre, les derniers épisodes de House of the Dragon sont devenus un charabia plus compliqué à suivre que celui de notre classe politique. C’est comme aux mariages, ils donnent envie d’approcher les personnes présentes pour leur demander s’ils viennent chercher le marié ou la mariée. Aussi, puisque chacun semble grandir et vieillir selon les exigences du scénario et non de la vie, le chaos s’accroît. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons une solution.

Nous vous présentons un arbre généalogique de la maison Targaryen, gracieuseté de Culture Crave. Une image qui englobe le mélange avec les Velaryon, les ancêtres de Viserys lui-même et les différences palpables entre les héritiers d’Alicent et les bâtards de Rhaenyra. A emporter à chaque futur dîner de Noël où l’on ne sait plus qui est qui, comme celui de l’épisode 8, celui avec le geste de paix qui déclenche en fait une guerre.

George RR Martin confirme 4 saisons

Si les choses se passent comme ça avec seulement 8 épisodes, imaginez ce que cette image peut étendre sur plusieurs saisons… car oui, House of the Dragon en comptera plus d’un et deux. Attention aux propos de George RR Martin sur la durée de la série : « Il faudra quatre saisons de 10 épisodes pour rendre justice à A Dance with Dragons du début à la fin. »

Rappelons que la série est basée sur le livre de 880 pages Fire and Blood dans son édition espagnole. Il raconte la montée au pouvoir des Targaryen, depuis leur survie à la malédiction de Valyria jusqu’à ce que leur dynastie s’installe sur l’île de Peyredragon, en via la conquête de Westeros et la fondation de l’emblématique trône de fer. La danse avec les dragons fait allusion aux descendants de Viserys et à la façon dont ils se sont battus pour le pouvoir et ont mené une guerre civile qui a failli faire tomber la maison du dragon.

Compte tenu des dimensions du livre (et qu’il y a une deuxième partie en route), il n’est pas surprenant que nous ayons encore trois ans de House of the Dragon. Ses showrunners n’excluent pas ou ne sautent pas pour raconter les conflits des autres générations de Targaryen également décrits dans le livre. Et c’est que « chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux jettent la pièce en l’air et le monde attend de voir dans quel sens elle tombera : grandeur ou folie ».