Cet acteur de la Casa del Dragón est déjà apparu dans GoT : l’avez-vous remarqué ?

Un acteur qui répète

Le fait est qu’alors qu’on a déjà vu les trois premiers épisodes, on vient de découvrir dans le dernier, intitulé « El Segundo de su nombre », les ancêtres de quelques vieilles connaissances de Poniente, membres d’une Maison qui nous a donné de vrais tête pendant les événements de Game of Thrones. En effet, on fait référence aux Lannister de Tywin, Jaime, Cersei ou Tyrion.

A cette occasion, deux frères apparaissent dans House of the Dragon : Tyland Lannister, qui a quelques problèmes et a les cheveux courts mais occupe une position privilégiée au sein du conseil du roi, et Jason Lannister, un beau noble audacieux qui (SPOILER eye ) se verra proposer d’épouser l’héritière du trône de fer et fille de Viserys Targaryen, Rhaenyra.

Eh bien, l’acteur derrière ces deux rôles (oui, il joue les deux) est Jefferson Hall, que vous connaissez probablement pour avoir participé à la série Vikings, mais en même temps à des films aussi célèbres que Tenet et Oppenheimer de Christopher Nolan, et Star Wars Episode VII Le Réveil de la Force ainsi que Game of Thrones. Mais, comment est-il possible que ses personnages aient enduré de vivre 200 ans ?

Son rôle dans Game of Thrones

Heureusement, les responsables de la série n’ont pas commis l’erreur de laisser Tyland et Jason en vie jusqu’aux événements de Game of Thrones deux siècles plus tard, mais dans la série sortie en 2011, Jefferson Hall a joué l’écuyer de Lord Jon Arryn qui a assisté au nom de Ser Hugh of le Val.

Ainsi, son personnage n’était pas l’un des plus importants, un personnage secondaire de plus, qui est également mort aux mains de la Montagne dans le quatrième épisode de la première saison de Game of Thrones. Donc, si vous faites partie des fans qui se souviennent encore de lui, les responsables de HBO devraient sans aucun doute vous décerner un prix.

En tout cas, dans sa nouvelle incarnation en tant que membre des Lannister, l’acteur a avoué à divers médias qu’il avait voulu imprégner sa performance de certaines drops de Tyrion et Cersey, en hommage à deux des personnages les plus emblématiques de Game des trônes, des trônes.

Maintenant, dans son nouveau rôle de membre de la Maison que gouverne Roca Casterly, nous verrons comment une lignée qui à l’époque des Targaryen n’est pas particulièrement importante, mais qui forge son caractère jusqu’à ce qu’elle aboutisse aux événements vécus dans Game of Trônes, où ils exerceront un pouvoir impitoyable sur toutes ces familles qui osent remettre en cause leur hégémonie.