Annonce de Firewall Ultra, le premier grand jeu de tir PlayStation VR 2

Cinq ans après Firewall Zero Hour, Sony a confirmé une suite pour le jeu de tir en réalité virtuelle. Il s’appellera Firewall Ultra, il sortira début 2023 et ce sera le premier grand FPS de ses nouvelles lunettes de réalité virtuelle, PS VR 2. Il sera une nouvelle fois développé par First Contact Entertainment et cette fois-ci il aura dédié les serveurs. Faites attention à la description prometteuse du jeu qu’ils font sur le blog PlayStation :

« L’histoire se déroule 5 ans après Firewall Zero Hour et les sous-traitants et les paramètres que nous connaissions ont évolué pour s’adapter à cette nouvelle génération. » Le saut graphique sera l’un de ceux dont on se souvient et comprend des fonctionnalités telles que « 4K HDR, une reconstruction complète de tous les modèles de personnages et des cartes repensées avec de nouvelles zones et textures ». Il y aura également de nouveaux emplacements et de nouvelles classes, « un système remanié au meilleur des trois tours et une toute nouvelle expérience PvE (vs. console) ».

Le jeu utilisera toutes les nouvelles fonctionnalités de PlayStation VR 2, telles que le suivi oculaire pour changer de contrôleur, et a promis un plan de contenu et de contenu téléchargeable qui publiera de nouvelles cartes, sous-traitants et armes à long terme, en maintenant le (Firewall Ultra communauté plus vivante que jamais (et elle est déjà étonnamment grande)

Comment était le précédent, Firewall Zero Hour ?

Lancé en 2018, Firewall Zero Hour a obtenu un 7 dans l’analyse Netcost, où nous en avons parlé comme l’un des nombreux héritiers de Counter Strike. « Cela nous rappelle l’époque où nous descendions au locutorio du quartier pour obtenir « un compteur ». C’était quelque chose de simple et amusant. Nous ne voulions pas être submergés par des modes inutiles et des choses à débloquer. Nous voulions quelque chose de simple et direct. Visez et tirez. Après tout, nous ne savions jamais quand nous allions revenir. Firewall Zero Hour est comme ça, fiable, sans tambour ni trompette ».

« Pour avoir un avant-goût de ce que serait un jeu de tir VR multijoueur, cela fonctionne. Et très bien, en fait. Pour quelques jeux de fin de soirée avec nos amis aussi. C’est accessible, excitant et très satisfaisant. Maintenant, nous devrions ‘ On ne lui en demande pas beaucoup plus. Si nous disséquons ses composants ou y consacrons trop d’heures/jours, il ne faudra pas longtemps pour voir les coutures. Nous découvrirons que nous faisons la même chose encore et encore, et donc s’ennuyer. Il n’a ni les options ni la profondeur des jeux d’aujourd’hui. Ce n’est pas un mauvais titre, loin de là, mais il ne passerait pas le test du coton. C’est à chacun de le faire ou pas. Parce qu’après tout, descendre au stand de temps en temps peut être incroyablement amusant » .