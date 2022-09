Sony redessine complètement l’intérieur de la nouvelle PS5 : moins cher et plus léger

Faites attention à la dernière découverte d’un youtubeur australien, Austin Evans, qui a ouvert l’un des nouveaux modèles PS5 apparus dans son pays et a ainsi révélé que Sony avait complètement repensé l’intérieur de la console. La société a commencé à utiliser une nouvelle carte mère plus petite que l’originale, un système de refroidissement différent et a même modifié l’extérieur de son SSD. Du café pour les caféiculteurs, dites-vous ? Peut-être, mais c’est quand même la mer des curieux. Et cela affecte également tous les utilisateurs de différentes manières.

La plupart des modifications ont été apportées avec un seul objectif en tête : réduire le poids de la console. Et cela semble se remarquer à plus d’un demi-kilo ! La nouvelle carte mère est plus petite d’environ cinq centimètres, tout comme son dissipateur thermique, dont les fonctions sont désormais assurées par un caloduc supplémentaire à l’arrière. Les deux éléments sont les principaux changements, mais l’entreprise n’a pas cessé de déconner ici et là. La batterie CMOS, par exemple, est devenue complètement cachée (obligeant toute PS5 qui veut la remplacer à être complètement démontée). Nous vous laissons avec l’analyse d’Evans :

La nouvelle PS5 est meilleure…

C’est le titre de votre vidéo. La nouvelle PS5 est meilleure. Evans y conclut que « Sony a presque tout coupé pour le rendre plus léger et presque certainement moins cher pour eux ». Le youtubeur ajoute que les bénéfices ne se situent pas seulement au niveau du poids, mais aussi de la consommation. Le nouveau modèle tirera entre 20 et 30 watts de moins en jouant à un jeu, bien qu’il semble générer des niveaux de bruit et de chaleur similaires.

… mais aussi plus cher

L’inconvénient est que, que chaque unité soit moins chère ou non pour Sony, la société a annoncé une augmentation de prix sur la console qui affecte tous les pays sauf les États-Unis. Il coûtera désormais 549,99 euros avec un lecteur et 449,99 euros dans sa version uniquement numérique. Une augmentation qu’ils ont justifiée en fonction « de l’environnement économique mondial, des taux élevés d’inflation mondiale et des tendances défavorables qui affectent le public et génèrent des pressions dans l’industrie ».

