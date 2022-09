Ils illustrent la chanson légendaire des Guns N’ Roses avec une IA

Au cours de l’année dernière, l’intelligence générative artificielle a jeté les bases de ce que sera l’avenir de l’IA. Il y a quelques mois, Dall-E 2.0 d’OpenAI a montré au monde ses capacités à créer de superbes images à partir de texte. La différence par rapport à la première version était conséquente, et beaucoup d’entre nous pensaient que le reste des concurrents aurait bien du mal à les battre dans ce lot. Heureusement pour tout le monde, nous nous sommes trompés. Au cours de ces dernières semaines d’été, Stable Diffusion et Midjourney ont montré au monde qu’ils voulaient une part du gâteau OpenAI. Si vous voulez voir la capacité de ce dernier, ne manquez pas ce clip vidéo de Guns N’ Roses qui a été créé en insérant chaque couplet dans cette intelligence artificielle.

Midjourney recrée Sweet Child O’ Mine verset par verset

La génération d’images à partir de texte ne fait que commencer, et nous pouvons vous assurer qu’elle a un avenir prometteur. Au cours des derniers mois, nous pensions que personne ne ferait de l’ombre à OpenAI, qui était jusqu’à présent la société leader du secteur. Pourtant, ces dernières semaines ont tout changé. Stable Diffusion a été présenté comme un projet open Source que vous pouvez télécharger et exécuter sur votre propre ordinateur – tant que vous avez une carte graphique Nvidia, car cela fonctionne avec CUDA. Et, d’autre part, l’intelligence artificielle de Midjourney nous a laissé sans voix. C’est une intelligence formée avec un énorme modèle, et elle est capable de générer des images grandes et détaillées. Midjourney a des tonnes de possibilités, mais le bot est conçu pour générer des images artistiques.

YouTuber Daara a montré la capacité de Midjourney au monde en créant un clip vidéo de la chanson légendaire Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses. Pour ce faire, vous avez sélectionné chaque verset et l’avez entré dans le bot. Le résultat est une vidéo qui décrit chaque partie de la chanson. Beaucoup d’images ont un style commun, nous supposons donc que Daara aura conservé une partie de ses « invites » et même utilisé la même graine pour générer différentes images.

Si vous l’avez aimé, nous vous recommandons de jeter un œil à la chaîne YouTube, car le même profil télécharge plus de clips vidéo d’autres groupes qui vous laisseront également sans voix.

Comment accéder à Midjourney ?

Si vous avez vu la vidéo, vous paniquez peut-être et vous voulez l’essayer aussi. Midjourney est un outil en phase bêta et en cours de paiement. Cependant, vous pouvez accéder à votre essai gratuit.

Le bot Midjourney est disponible sur votre discorde officielle. Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel et de cliquer sur « Rejoindre la bêta ». Ensuite, liez votre compte Discord et vous pourrez accéder à quelques salons de discussion de groupe où vous pourrez interagir avec l’IA avec la commande /imagine.

Avec cette méthode, vous pourrez générer quelques images gratuitement. Bien sûr, être constamment interrompu par le reste des utilisateurs. Pour cette raison, Midjourney a une version payante qui nous donne accès à un chat privé avec le bot. Il y a deux abonnements : un pour 10 $ avec des limitations et un pour 30 $ par mois sans restrictions.

La seule chose que vous devez savoir avant d’entrer est qu’il n’est pas facile d’interagir avec le bot. Chaque IA a sa propre façon de traiter les informations, vous devrez donc essayer de découvrir les mots justes et l’ordre dans lequel les écrire.