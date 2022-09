Célébrez Batman Day avec cette nouvelle fonctionnalité Alexa

Alexa devient plus fan de Batman que jamais

L’année dernière, Alexa a rejoint Batman Day avec une nouvelle fonctionnalité qui vous racontait des phrases du super-héros. Cette nouvelle implémentation est intervenue à la fin de l’été, alors que le Batman Day est célébré dans le monde entier en septembre, bien que la date varie chaque année, comme nous vous le dirons un peu plus loin dans cet article.

Pour ce 2022, Alexa a rendu cet Easter-egg encore meilleur. L’année dernière, l’assistant s’est simplement consacré à nous dicter n’importe quelle phrase de toutes celles que nous connaissons sur le personnage de DC après avoir prononcé la commande « Alexa, dis-moi une phrase de Batman ». L’idée était cool, mais la voix d’Alexa ne peut être comparée à celle de la chauve-souris de super-héros.

Si nous répétons exactement la même commande maintenant, les choses seront très différentes. Alexa nous dira qu’elle a un invité ces jours-ci, et ce sera Batman lui-même. Avec sa voix grave caractéristique, il se chargera lui-même de nous raconter en personne ses citations les plus célèbres. Une fois la devise terminée, on peut rapidement demander à Alexa de continuer à écouter les phrases de Batman. Le répertoire est assez intéressant, même s’il n’est pas nécessaire que vous les écoutiez tous en même temps. Vous pouvez en rationner quelques-uns par jour pour rendre l’attente jusqu’au Batman Day de cette année 2022 plus agréable.

Sans aucun doute, c’est une façon amusante de passer du temps avec l’assistant, qui montre jour après jour que ses développeurs sont très conscients qu’il continue à proposer des contenus frais, attrayants et de qualité.

Qu’est-ce que Batman Day exactement ?

Batman Day est une date célébrée dans le monde entier pour commémorer la figure de ce grand super-héros de DC Comics. La fête a commencé en 2014, lorsque le 75e anniversaire de la création du Chevalier noir a été célébré. Au cours de cette première année, Batman Day a été célébré le 23 juillet, même si l’intention initiale était de tenir l’événement en mars.

Après de multiples débats sur Internet, il a été conclu que le Batman Day devait être célébré le troisième samedi de septembre de chaque année. Au cours de la dernière année 2019, le personnage avait déjà 80 ans et la célébration s’est déroulée en grand. En plus des commentaires, dessins et histoires typiques que les gens partagent sur les réseaux sociaux ce jour-là, dans de nombreux pays et villes, des choses spéciales ont été faites pour l’occasion. À Mexico, ils ont même projeté le Batsignal au milieu de la nuit dans la Torre Reforma. Ceux qui étaient présents disent que ce fut un moment magique, car de nombreux fans du justicier milliardaire de la bande dessinée se sont rassemblés à proximité, ont pris des photos et ont parlé de leur passion pour le super-héros.