Comment diviser l’écran sur Samsung Galaxy Z Fold 4 (multi-fenêtres)

En ce qui concerne les pliables, la série Samsung Galaxy Z Fold est l’une des meilleures. Le Galaxy Z Fold 4 est la dernière génération pliable de Samsung avec un certain nombre d’améliorations logicielles et matérielles. La fonction principale du pliable est le multitâche et il s’améliore à chaque nouvelle génération. Le multi-fenêtre est l’une des fonctionnalités multitâches. Ici, vous saurez comment diviser l’écran sur Samsung Galaxy Z Fold 4.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 comprend deux écrans, l’un pour le même usage qu’un téléphone et l’autre pour le même usage qu’une tablette. Étant donné que l’écran intérieur est grand, le multitâche est assez facile. Nous pouvons utiliser plusieurs fenêtres à la fois. Et le logiciel optimisé One UI 4.1 basé sur Android 12L le rend encore meilleur. Android 12L est spécifiquement optimisé pour les tablettes et les appareils avec de grands écrans.

Si vous utilisez beaucoup votre Galaxy Z Fold 4 pour le multitâche, suivez le guide pour tout savoir sur l’affichage en écran partagé.

Comment diviser l’écran sur Samsung Galaxy Z Fold 4

Split Screen View ou Multi Window est la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs applications en même temps sur le même écran. Sur Galaxy Z Flip 4, nous pouvons ouvrir trois fenêtres à la fois, y compris la vue contextuelle, mais sur Galaxy Z Fold 4, nous pouvons utiliser plus de trois applications en même temps. Et il existe plusieurs façons d’activer l’écran partagé sur Galaxy Z Fold 4. Commençons par une méthode simple.

Écran partagé à l’aide de l’écran des applications récentes

Il s’agit d’une méthode courante qui peut également être utilisée sur d’autres téléphones Android. Vous devez donc être familiarisé avec cette méthode si vous utilisez Android depuis longtemps. Voyons donc comment cela fonctionne.

Dépliez votre Galaxy Z Fold 4 s’il est plié. Ouvrez maintenant la page que vous souhaitez utiliser sur l’écran partagé. Revenez à la page d’accueil et appuyez sur l’icône des trois barres pour ouvrir applications récentes. Appuyez sur l’icône de l’application attachée ci-dessus à la fenêtre de l’application. Il affichera certaines options, appuyez sur Ouvrir en mode Écran partagé.

Maintenant, l’écran se sépare en deux fenêtres, vous pouvez choisir une autre application dans le tiroir d’applications que vous souhaitez voir dans l’autre fenêtre.

Vous pouvez maintenant faire glisser et déposer la troisième application que vous souhaitez ouvrir.

Écran partagé à l’aide du plateau multi-fenêtres

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est livré avec une fonction de plateau multi-fenêtres, tout comme les autres téléphones Samsung Galaxy. C’est comme un tiroir d’application latéral auquel les utilisateurs peuvent accéder à partir de n’importe quelle page sans réellement revenir au tiroir d’application. Il est donc très utile pour le multitâche. Voici comment vous pouvez utiliser le plateau multi-fenêtres sur le Galaxy Z Fold 4.

Sur votre pliable, glisser vers la gauche du bord droit pour ouvrir le plateau multi-fenêtres.

Cela ouvrira la liste des applications. Tu peux glisser déposer l’application que vous souhaitez utiliser avec d’autres applications sur le même écran.

Si l’application que vous souhaitez ouvrir n’est pas dans la barre multi-fenêtres, appuyez sur trois barres en bas de la barre et sélectionnez parmi toutes les applications.

Maintenant qu’une application est ouverte, faites glisser et déposez également les autres applications.

Vous pouvez faire glisser et déposer des applications en haut à gauche, en haut à droite, sur le côté gauche, sur le côté droit, en bas à gauche, en bas à droite et au centre de l’écran.

Écran partagé à l’aide du Dock

Comme les autres tablettes, le Samsung Galaxy Z Fold 4 est également livré avec une station d’accueil accessible depuis n’importe quelle page. Oui, nous parlons des applications et des outils disponibles en bas. Cela facilite le basculement entre les applications sans avoir à revenir à l’écran d’accueil. Voici comment utiliser le Dock pour Split View sur Galaxy Z Fold 4.

Depuis le dock, faites glisser et déposez la première application que vous souhaitez utiliser dans la vue en écran partagé. Si l’application n’est pas disponible, appuyez sur l’icône à neuf points en bas à droite pour ouvrir toutes les applications.

Vous pouvez désormais faire glisser et déposer plusieurs applications à partir de la fenêtre de toutes les applications. De cette façon, vous pouvez ouvrir trois fenêtres en même temps.

Ouvrir la fenêtre contextuelle

Vous pouvez ouvrir la fenêtre contextuelle en utilisant l’une des méthodes mentionnées ci-dessus. Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser et déposer l’application au centre de l’écran. Vous pouvez également utiliser l’écran Applications récentes pour ouvrir des applications dans une vue contextuelle.

En utilisant la fenêtre contextuelle, vous pouvez avoir quatre applications sur un seul écran. Vous pouvez réduire la fenêtre flottante et l’ouvrir à partir de n’importe quelle page.

Vous pouvez contrôler l’écran partagé ouvert en appuyant sur la ligne bleue qui apparaît en haut de chaque fenêtre. Cela donnera un tas d’options pour contrôler les pages.

Voici donc le guide complet sur Split Screen sur Galaxy Z Fold 4. J’espère que le guide vous a aidé avec le multitâche. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

