10 classiques auxquels vous pouvez jouer légalement sans émulateurs

Classiques toujours disponibles

Donc, si vous voulez profiter de petits chefs-d’œuvre, à la fois des ordinateurs et des consoles, nous vous proposons ici une petite sélection qui réveillera sûrement vos souvenirs les plus profonds. Voir.

Indiana Jones et le destin de l’Atlantide

Avec l’arrivée des aventures graphiques de LucasArts, des chefs-d’œuvre authentiques comme cet Indiana Jones et le destin de l’Atlantide ont fini par apparaître sur le marché, ce qui, pour beaucoup, serait le prélude à un quatrième film qui a fini par prendre trop de temps. Vous l’avez sur Steam et GOG sans avoir besoin de télécharger des émulateurs. Un clic et cela fonctionnera avec n’importe quel ordinateur actuel.

Seul dans le noir

Profitant du fait qu’ils ont annoncé un nouvel épisode de cette franchise légendaire qui a débuté en 1992, vous avez la trilogie originale complète sur GOG pour en profiter à nouveau sur votre PC pour un peu plus de 5 euros. Si vous ne la connaissez pas, vous verrez quelques idées qui ont ensuite été reprises par des titres aussi célèbres que Resident Evil. Il n’y a rien!

Commandant de l’aile

Alors que piloter un vaisseau spatial était un rêve pour de nombreux fans de Star Wars, Wing Commander en a profité pour naviguer dans des milliers de galaxies au sein de nos PC (et de certaines consoles). Vous avez le titre de 1990 disponible sur GOG avec un pack accompagné de sa seconde partie à 1,49 euros.

l’antre du dragon

Également sur GOG, vous avez la trilogie de jeux Dragon’s Lair disponible, les classiques de Don Bluth réalisés comme s’il s’agissait de films d’animation interactifs et qui ont donné du lustre et de la pertinence à un format oublié tel que Laserdisc.

La légende de Zelda et Zelda II

Si vous êtes plus dans les consoles et les classiques NES, par exemple, rien de mieux que de revisiter les deux premiers The Legend of Zelda, que vous avez disponibles dans Nintendo Switch Online, donc si vous êtes abonné, vous pouvez les télécharger entièrement gratuitement pour en profiter n’importe où.

Super Métroïde

Également dans Nintendo Switch Online, nous trouvons des merveilles comme ce SNES Super Metroid, qui est un jeu idiot et, malgré les 30 années qui se sont écoulées depuis son lancement, il conserve sa force et sa jouabilité intactes. Prends le à ton avantage.

Quête de gloire

Sierra était aussi connu dans les années 80 et 90 pour faire des aventures graphiques que LucasArts lui-même, et la preuve de ce talent sont des sagas comme Police Quest, King Quest, Space Quest, les Larrys et, bien sûr, ces Quest for Glory que vous avez sur GOG pour un prix de seulement 6,39 euros. Avec ce pack, vous pourrez profiter des cinq jeux qui composent la série complète.

Mario de papier

Disponible sur Nintendo Switch Online, ce titre a lancé une saga de jeux plus axés sur le jeu de rôle et le combat au tour par tour qui font référence pour les fans de rétro. Mario Paper est gratuit à télécharger et à jouer sans avoir à configurer d’émulateurs.

Super Mario 64

Le génie de Nintendo ne pouvait pas manquer lorsqu’il a converti l’ancien Super Mario en 3D. Une cartouche colossale (à l’époque) que l’on peut emporter partout grâce à l’abonnement en ligne japonais pour Nintendo Switch. Sans lâcher un euro de plus.

tremblement de terre

Ne pouvait pas manquer un bon jeu de tir de l’âge d’or du genre, comme les années 90. Quake, l’un des titres les plus acclamés et que vous pouvez encore vous procurer aujourd’hui dans des stores comme GOG au prix de 9,99 euros. Vous n’aurez pas besoin d’un émulateur Windows 95 pour revivre de vieilles aventures puisqu’il fonctionne sur n’importe quel PC actuel.