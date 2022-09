Philips Hue élargit la gamme HomeKit avec des ampoules Lightguide, de nouvelles fonctionnalités d’application, etc.

Philips Hue a annoncé un certain nombre de nouveaux accessoires pour la maison intelligente, élargissant sa gamme d’offres HomeKit. En tête de cette série d’annonces se trouvent les nouvelles ampoules Philips Hue Lightguide, qui offrent un nouveau design distinctif destiné à être une « pièce maîtresse pour compléter le décor de toute maison moderne ».

Les ampoules Philips Hue Lightguide ont fui pour la première fois la semaine dernière, et elles sont maintenant officielles. Voici comment l’entreprise décrit ce nouveau design en forme de bâton lumineux, disponible en trois tailles différentes :

Les nouvelles ampoules Philips Hue Lightguide, avec leur design saisissant et contemporain, associent un style moderne accrocheur à la fonctionnalité d’éclairage intelligent de Philips Hue. Disponibles en trois formes – grand globe, ellipse et triangulaire – les ampoules Lightguide abritent un tube intérieur distinctif qui diffuse la lumière dans n’importe quelle couleur, tandis que leur finition réfléchissante et brillante les rend encore plus brillantes. Les ampoules Lightguide sont conçues pour être une pièce maîtresse qui complétera le décor de n’importe quelle maison moderne et se fondra parfaitement avec l’une de vos scènes lumineuses Philips Hue préférées.

En plus de pouvoir se visser dans les prises traditionnelles, Philips a également lancé un nouveau cordon de suspension et un support en métal conçus par Lightguide. Cela facilite l’ajout du Lightguide à votre configuration, quelle que soit la disponibilité des prises réelles.

Les prix et la disponibilité du Lightguide sont les suivants :

Ampoules Philips Hue Lightguide (Disponible Q4 2022)

(Disponible Q4 2022) Cordons de suspension Philips Hue Lightguide en noir ou blanc (disponible Q4 2022)

En plus des lumières intelligentes Lightguide, Philips Hue a également lancé une nouvelle ampoule à bougie Philips Hue Filament qui est disponible pour la première fois dans une offre d’ambiance blanche. Il y a aussi un nouveau downlight mince Philips Hue :

Profiter d’une lumière intelligente colorée dans les zones les plus difficiles de la maison est devenu plus facile avec le nouveau spot encastré mince Philips Hue. Il est maintenant possible d’ajouter des plafonniers de couleur à n’importe quelle pièce de la maison grâce à la conception mince et sans canette qui s’adapte là où les lampes traditionnelles ne peuvent pas. Avec le profil élancé du downlight, il est facile à installer dans votre plafond et idéal pour une utilisation dans des espaces avec une hauteur libre limitée et des plafonds bas ou peu profonds. Avec 1200 lumens, le plafonnier plat Philips Hue est suffisamment lumineux pour remplir votre espace de lumière, mais il peut également s’atténuer pour vous aider à ajuster l’atmosphère de votre maison.

Prix ​​et disponibilité des accessoires Filament et Downlight :

Philips Hue White Ambiance Ampoules bougies à filament (Disponibles le 13 septembre dans l’UE et NAM)

Downlight mince Philips Hue (Disponible le 1er septembre)

Ces nouveaux accessoires Philips Hue s’intègrent à l’application Hue pour iOS. La société fusionnera également son application de synchronisation Philips Hue dans l’application Philips Hue standard, apportant un support pour intégrer l’accessoire Sync Box de manière plus transparente avec vos lumières.

Une autre nouvelle fonctionnalité de l’application Hue s’appelle « Mimic ». Cette fonction « donnera l’impression que quelqu’un est toujours à la maison » en allumant et en éteignant automatiquement vos lumières aux moments où vous les utilisez habituellement. Cette fonctionnalité semble particulièrement utile lorsque vous vous absentez de chez vous pendant une longue période, comme en vacances.

En plus de l’application Hue, ces accessoires peuvent également être contrôlés via HomeKit. Si vous possédez l’un des modules complémentaires Philips Hue Smart Bridge, vous pourrez également les contrôler avec l’application Home d’Apple, HomeKit et Siri.

Vous pouvez trouver plus de détails sur les nouveaux produits Philips Hue sur le site Web de la société ici.

