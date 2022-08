Apple aurait introduit d’importantes mises à jour de sécurité sous le capot pour macOS cette année

Apple publie fréquemment de nouvelles mises à jour de ses systèmes d’exploitation avec des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. De plus, macOS dispose également d’un système qui permet à Apple de fournir en silence des protections anti-malware aux ordinateurs Mac. Et selon une étude récente, la société a introduit cette année d’importantes mises à jour de sécurité sous le capot de macOS.

Protection anti-malware dans macOS

Comme tout autre logiciel sur le marché, macOS est sensible aux logiciels malveillants. Et bien que les Mac n’aient pas d’application comme Windows Defender qui soit clairement visible pour les utilisateurs, le système d’exploitation Mac dispose d’un outil appelé « XProtect » qui recherche constamment les logiciels malveillants en arrière-plan.

XProtect a été introduit pour la première fois avec Mac OS X Snow Leopard en 2009, et il peut non seulement trouver des logiciels malveillants sur un Mac, mais également obtenir des mises à jour à distance d’Apple avec de nouvelles définitions de logiciels malveillants sans nécessiter une mise à jour complète de macOS. Un autre outil similaire d’Apple, Malware Removal Tool (MRT), fonctionne de la même manière pour supprimer les logiciels malveillants présents sur un Mac.

Le chercheur Howard Oakley de Eclectic Light Company (via Ars Technica) surveille les deux outils depuis un certain temps pour avoir une idée de la manière dont Apple sécurise ses ordinateurs. Avec macOS Monterey 12.3, qui a été introduit plus tôt cette année, Apple a publié une nouvelle version de XProtect qui remplace l’ancien MRT de manière plus agressive.

Depuis lors, Oakley affirme que la protection contre les logiciels malveillants macOS « a plus changé qu’au cours des sept années précédentes ». Par exemple, Oakley note que XProtect analyse le Mac au moins une fois par jour « pendant les périodes de faible activité de l’utilisateur ». La fréquence peut varier en fonction de la situation et l’analyse des logiciels malveillants peut s’exécuter toutes les heures.

Auparavant, macOS scannait l’ordinateur à la recherche de logiciels malveillants à une fréquence beaucoup plus faible et principalement après le démarrage. Bien que les dernières mises à jour n’immunisent pas macOS contre les logiciels malveillants, le nouveau système rend plus difficile pour les utilisateurs de Mac d’être ciblés par de telles attaques.

La meilleure partie est que même les Mac exécutant des versions plus anciennes de macOS bénéficient de la nouvelle version de XProtect. Selon le chercheur, la mise à jour a également été rendue disponible pour les ordinateurs exécutant macOS Catalina et versions ultérieures.

En ce qui concerne les Mac exécutant des versions encore plus anciennes de macOS, Oakley révèle que la dernière mise à jour de sécurité pour les versions entre OS X El Capitan et macOS Mojave a été publiée en avril 2022. Bien sûr, si vous avez toujours un Mac bloqué sur ce logiciel, cela pourrait être il est temps d’envisager de passer à une nouvelle machine, car il semble qu’Apple ne publiera plus de mises à jour de sécurité régulières pour celle-ci.

Plus tôt dans la journée, Apple a publié iOS 12.5.6 pour les appareils plus anciens comme l’iPhone 5s, l’iPhone 6 et l’iPad Air de première génération. La mise à jour corrige deux vulnérabilités de sécurité qui ont également été corrigées pour les nouveaux appareils avec iOS 15.6.1.

