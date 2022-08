Maintenant nous savons pourquoi nos yeux bougent quand nous rêvons

Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine lors d’une étude sur la façon dont le cerveau traite les informations sensorielles pendant l’éveil et le sommeil.

Il est probablement arrivé que plus d’une personne ait remarqué que les yeux d’un dormeur bougent rapidement sous les paupières. Pourquoi cela arrive-t-il? Et surtout, que révèle ce mouvement des yeux ? Est-ce simplement le résultat de décalages aléatoires ou indique-t-il où nous cherchons dans le scénario de rêve ?

Depuis la découverte, au début des années 1950, de la phase REM (Mouvement rapide des yeux) qui, comme son nom l’indique, est une phase du sommeil dans laquelle se produisent des mouvements oculaires, la signification de ces secousses rapides de nos muscles oculaires a intrigué et fasciné des dizaines de scientifiques, psychologues et philosophes, mais jusqu’à présent leur signification est restée un mystère en raison aux défis techniques posés par leur mesure. Une équipe de recherche américaine, dirigée par Massimo Scanziani de l’université de Californie à San Francisco, a pourtant voulu voir clair, en mesurant l’activité électrique des cellules nerveuses du thalamus, une structure du cerveau où ces cellules sont responsables des mouvements de la tête. et l’application de cette mesure à des modèles de souris, grâce à laquelle il a été possible de révéler ce que signifient réellement les mouvements oculaires rapides pendant le sommeil paradoxal.

Parce que les yeux bougent pendant que nous rêvons

Comme indiqué, le sommeil paradoxal est la phase du sommeil pendant laquelle nos yeux bougent sous les paupières fermées. Mais c’est aussi l’étape où nous avons des rêves vifs. Selon les chercheurs, ces mouvements oculaires reflètent la direction de notre regard dans le monde onirique.

« Pour tester cette hypothèse, nous avons mesuré les mouvements oculaires rapides, ou saccades, qui se produisent chez les souris lorsqu’elles sont éveillées, et nous avons cartographié l’activité électrique de leur cerveau. – ont expliqué les érudits -. Nous avons ensuite surveillé les mouvements oculaires des souris endormies pendant le sommeil paradoxal avec des caméras miniatures positionnées devant les deux yeux. Et parce que les souris ne ferment souvent pas complètement leurs paupières pendant le sommeil, cela nous a permis de mesurer avec précision la direction de leurs mouvements oculaires. Et comme nous l’avons fait lorsque les souris étaient éveillées, nous avons enregistré leur activité électrique cérébrale pour décoder les changements pendant le sommeil paradoxal.« .

Comme détaillé dans l’étude publiée par l’équipe dans la revue La science, la direction des mouvements oculaires chez les souris endormies correspondait exactement aux changements de l’activité cérébrale, tout comme elles le font pendant l’éveil. « Cela indique que les mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal peuvent révéler des changements de regard dans le monde du rêve virtuel, offrant une fenêtre sur les processus cognitifs se produisant dans le cerveau du rêve.Ajouté les érudits.

L’étude montre également que pendant le sommeil paradoxal, la partie du cerveau qui contrôle la direction de la tête se coordonne avec la partie qui contrôle les mouvements des yeux. Cette découverte n’est peut-être que la pointe de l’iceberg quant à la façon dont des parties distinctes du cerveau travaillent ensemble pendant le sommeil, suggérant que si d’autres cerveaux cérébraux travaillent également ensemble pendant le sommeil paradoxal, tels que ceux responsables de la perception sensorielle, de l’émotion et du sens de espace. , cette coordination globale peut être la base d’expériences oniriques vivantes et réalistes.

Les prochains objectifs des chercheurs seront de comprendre ce qui détermine les changements dans l’activité électrique du cerveau pendant le sommeil paradoxal, comment ces changements affectent les mouvements oculaires et comment les différents sens travaillent ensemble pour une expérience de rêve globale et réaliste.